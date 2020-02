Si quieres tener el mejor armario de primavera de tus amigas, vas a necesitas estas bermudas de Zara

Negras y con cinturón.

Clara Hernández | Woman.es

Bien. Seguramente, a estas alturas ya has explorado en profundidad las rebajas (y, a lo mejor, te has hecho con el abrigo midi en color cámel que, Kate Middleton nos convenció, no podía faltar en nuestro armario; o con el blazer a cuadros perfecto para cualquier época de transición; o con looks de invitada que habíamos fichado tiempo atrás). Si este es tu caso, ha llegado el momento de dar un paso más allá y comenzar a elegir tus básicos de primavera.

Las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas nos avisan de las tendencias que primarán en la próxima temporada: desde chaquetas cropped, a trajes de punto o... bermudas.

Ya el verano pasado las bermudas por encima de la rodilla, a medio camino entre un short y un pantalón pirata, se convirtieron en nuestros pantalones cortos de referencia, aptas incluso para el trabajo, según adelantaban las pasarelas de 2019 y pese a todas las reservas de aquellas que juraron que no se las volverían a enfundar jamás.

Pues bien, después de haber triunfado en su versión cuero o efecto piel y algo más cortas durante el otoño y el invierno (Paula Echevarría o Alba Díez son dos de sus grandes abanderadas), ahora se han renovado para volver en primavera convertidas en un básico.

En Zara hemos encontrado el modelo que recurre a un color que significa acierto seguro: el negro. De tiro alto, con bolsillos delanteros, fluidos y gran cinturón en color beige de hebilla redonda, cuesta 25,95 euros y promete salvarnos de mil situaciones.

¿Y cómo combinarlo para acertar? Desde Zara, nos proponen looks 'total black', con chaleco a juego, que pueden servir para outfits más informales de diario. Pero las combinaciones son infinitas: con blazer efecto piel abierta y enseñando un top cropped de tirantes para los looks de noche, o con chaqueta negra y camisa blanca para obtener un look más formal.

¿Más? Desde Uterqüe o & Other Stories combinan sus pantalones más cortos con jerseys de inspiración vintage o cardigans. ¿Preparada para una primavera de bermudas?

