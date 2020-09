Bella Hadid confirma que la blazer es la chaqueta ideal para entretiempo

Y esta temporada hay auténticas maravillas.

Clara Hernández | Woman.es

Con bolsillos o sin ellos; XL, 'daddy', entalladas o 'cropped'. Cruzadas o sin cruzar. De fibra, de piel o efecto piel; sin cruzar y cruzadas... Los blazers que mandarán este otoño no miran a una única tendencia, pero lo que está claro es que serán la prenda imprescindible no solo de los look working -donde están asentadas desde hace años-, sino en el 'street style'. Y, entre otras cosas, por su gran capacidad de adaptar cualquier outfit al entretiempo y de elevarlo.

La última en demostrárnoslo ha sido Bella Hadid, icono de tendencias donde las haya y siempre la primera en desvelarnos lo que definirá nuestro armario en la próxima temporada. Tras aleccionarnos sobre el uso de calcetines blancos y mocasines e impresionarnos con distintas propuestas vintage, la hermana de Gigi ha vuelto a darnos un look que es perfecto para este mes de transición, así como cómodo, versátil y con mucho estilo. Y que vale para tomar algo, pasear o ir en moto por la Gran Manzana (para lo que ella lo ha utilizado).

La prenda estrella aquí es uno de esos blazers que tanto le gustan a Bella, de tipo 'oversized' y con estampado de cuadros en tonos amarillos y verdes, que ella luce con los vaqueros anchos, de tipo 'buggy', que adora y son tendencia. Además, la modelo nos recuerda que lo picos, cuellos y faldones de la camisa (la suya es de color blanco y, al parecer, de corte masculino) van a la vista, sobresaliendo por encima del cuello, puño y cinturilla del jersey que lleva de color naranja, una tendencia noventera que está de vuelta.

Los accesorios, como siempre en su caso, no están escogidos al azar. Bella lleva zapatillas deportivas blancas o en tonos claros que, como ya sabemos de sobra, van bien con todo, así como bolso de asa corta de Louis Vuitton, en tonos marrones y recorrido por el célebre estampado Monogram de la firma.

¿Tú también quieres apuntarte a este look?

