Begoña Villacís vuelve a apostar por el blanco con un vestido tan elegante como favorecedor 

Perfecto para el verano.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Begoña Villacís sabe lucir con mucha elegancia y sobriedad todas las tendencias del momento, por supuesto siempre acorde al evento al que acude, y motivo por el que se ha convertido en una de las políticas con más estilo del país.

La vicealcaldesa de Madrid vuelve a sorprender con el estilismo escogido para su última cita oficial, que ha tenido lugar esta misma mañana en la capital.

- El top de canalé con el que Begoña Villacís borda un look 'summer urbano'

- Nadie lleva el trench blanco como Begoña Villacís combinado con unas alpargatas de cuña, ni siquiera Meghan Markle

El pasado miércoles, inaugurando un mes repleto de citas y compromisos políticos, Begoña Villacís volvió a presenciar los titulares de las principales revistas de moda por el 'look working' que escogió para inaugurar las piscinas municipales de la capital, y con el que demostró que los pantalones blancos también puedes adelgazar la figura.

Finalizando la primera semana de julio, y con motivo de la firma del Convenio de Colaboración para promover el empleo que se ha llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Madrid junto con la Comunidad de Madrid y la Agencia para el Empleo, Begoña Villacís vuelve a apostar por el blanco con un estilismo sencillo, elegante y, definitivamente, perfecto para el verano.

Si bien es cierto que en esta ocasión, la vicealcaldesa ha optado por dejar atrás el estilo informal; ya que se ha decantado por un vestido midi de tirantes anchos y escote en caja muy favorecedor, con el que nos vuelve a confirmar que el blanco sí estiliza, pues al no ser un diseño excesivamente ajustado y tener la caída recta permite realzar la figura femenina sin exagerarlo.

En esta ocasión, Villacís ha completado el look con unos zapatos de plataforma estilo 'peep toes' en color nude y suela de esparto, a juego con un bolso de mano muy original de varillas de bambú, un accesorio que también resulta ideal para el verano.

No hay duda de que el blanco es el color de la temporada por excelencia. Si todavía no has encontrado tu vestido para este, no te pierdas nuestra selección: