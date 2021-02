Ambas tienen en su armario este tipo de abrigos que son, precisamente, los favoritos de las 'it girls'. ¿Te habías dado cuenta?

Salta a la vista que Begoña Villacís y Meghan Markle guardan un parecido más que evidente: piel morena, cabello liso, largo y oscuro (con un reciente cambio de look en el caso de la política española), silueta estilizada... Sin embargo, sus similitudes van más allá de sus rasgos físicos y es que, tal como hemos podido comprobar, ambas comparten además un tip de estilo que a ti también te va a venir genial para lucir tus abrigos de invierno como una auténtica experta en moda.

Pongámonos en situación. Cumpliendo con su agenda oficial, la vicealcaldesa de Madrid ha visitado este miércoles el Mercado de Chamberí para hacer balance de las ayudas concedidas por el ayuntamiento a ese tipo de comercios en el municipio. Y, tal como nos tiene acostumbrados, ha acertado de pleno con su look para la ocasión.

Como es habitual en sus apariciones, la ejecutiva de Ciudadanos ha recurrido a piezas sencillas y que ofrecen muchas posibilidades a la hora de combinarlas: en este caso un jersey negro, unos pantalones vaqueros y unos botines de tacón cómodo con estampado 'animal print'. Y, como prenda estrella, un abrigo largo de color camel que no ha dejado de repetir en todo el invierno porque cada vez que lo saca del armario da en el blanco.

¿El secreto de su éxito? El cinturón que lo ciñe a la figura, logrando un efecto muy favorecedor, ya que estiliza la silueta (una tarea nada sencilla con los looks a capas que exigen las temperaturas de esta época del año) e incluso ayuda a sumar algunos centímetros de altura (un punto a favor con este tipo de abrigos extralargos que, aunque son sinónimo de tendencia y están en todas las tiendas, pueden acortar el cuerpo de manera visual).

Si tiramos de archivo, veremos que este tipo de abrigos (con un patrón hiperfemenino, muy similar al de las gabardinas o 'trenchs' de entretiempo) abundan en el armario de Begoña Villacís, que no ha dejado de lucirlos en toda la temporada. Y no es la única: toda 'it girl' que se precie tiene un diseño parecido en su vestidor... sí, incluso Meghan Markle.

De hecho, la duquesa de Sussex, que acaba de anunciar su segundo embarazo junto al príncipe Harry, es una de las mayores responsables del éxito de los abrigos con cinturón a nivel internacional. ¿Recuerdas el 'outfit' que llevaba en su primer acto oficial con la familia real británica? Efectivamente: un abrigo de paño en color cámel y con cinturón acaparó todos los flashes en el que fue considerado su primer "duelo de estilo" con Kate Middleton (y del que salió airosa y con nota) durante la tradicional misa de Navidad en Sandringham en el año 2017.

Además, esta no es la primera vez que la mujer más estilosa de la formación naranja se inspira en la ex 'royal británica' en lo que se refiere a cuestiones de estilo, pues hace unos meses también confirmó su gusto por el que a día de hoy es el escote preferido de Meghan Markle. ¿Casualidad?