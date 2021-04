Begoña Villacís, espectacular con una falda de estampado serpiente de Zara en la presentación de la MBFWMadrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acudido a la presentación de la Madrid Mercedes Benz Fashion Week y ha demostrado que es una de las políticas españolas más elegantes.

Begoña Villacís se ha convertido con el paso del tiempo en una de las políticas españolas que más enamoran con sus looks. Siempre perfecta, pero con un toque de vanguardia que deslumbra, la vicealcaldesa de Madrid ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre estilismos 'working' y looks 'modernos'. Porque, como bien sabemos, una cosa no está reñida con la otra. De ahí que Begoña Villacís haya acaparado todas las miradas en el evento que ha tenido lugar en la capital para la presentación de la nueva edición de la Madrid Mercedes Benz Fashion Week.

Un importante evento que pondrá a Madrid en el ojo 'fashion' a nivel mundial y que todas las instituciones están apoyando para que no haya ningún problema y se cumplan todas las medidas de seguridad debido a la crisis del coronavirus que estamos atravesando actualmente. "La moda no solo no va a cerrar, sino que se va a hacer cada día más fuerte", ha explicado durante su intervención, haciendo referencia a las dificultades que atraviesa la industria de la moda de autor a consecuencia de la pandemia.

"La moda es esas prendas que comprabas cuando tenías tu primer sueldo, ese bolso que heredabas de tu abuela; eso también es 'slow fashion'. La moda es abrirte al mundo y mostrarle cómo te sientes", ha enfatizado Begoña Villacís tras declararse "una firme defensora y una creyente" de este sector.

Así pues, y dado que el evento tenía que ver con la moda, la política ha apostado por una preciosa falda midi de estampado serpiente de Zara con cremallera frontal que fue un auténtico éxito de ventas hace ya varias temporadas.

Se trata de una falda que fue una prenda tan buscada y tan viral que aún hay foros de moda en los que se 'revende' de segunda mano y que puede llegar a tener un alto precio.

Aunque la firma de Amancio Ortega nos la proponía con botas altas blancas, Begoña Villacís ha preferido rebajar el estampado de la falda con unos salones en tono nude y la ha coordinado con una blusa de punto minimalista. Una elección que funciona de maravilla.