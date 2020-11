Begoña Villacís confía en el escote Meghan Markle para crear un look de otoño en tonos caramelo

La combinación que siempre funciona.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Hay pocos colores más elegantes que el caramelo. Desde hace unas temporadas es el color favorito por las grandes firmas: Max Mara, que ha hecho de sus abrigos cámel una de sus prendas más icónicas, Burberry tiñó de este invierno sus vestidos de color caramelo y Celine ha escogido el cámel como el color perfecto para sus capas. Y tras el éxito en las pasarelas, también triunfa en la calle, como nos lo ha demostrado Begoña Villacís en el compromiso profesional al que ha acudido esta misma mañana de miércoles

- Una de las tendencias del verano es sustituir el bolso de piel (o polipiel) por un capazo de rafia y Sara Carbonero ha sido de las primeras en llevarla a cabo

- El capazo de rafia, la cesta de mimbre, la bombonera... Los 11 bolsos tendencia que estrenar ahora y llevar todo el verano

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid estuvo en la presentación de Momento Terraza y Quedat.com con un conjunto caramelo, un color que también le hemos visto lucir a Meghan Markle, aunque esta vez lo que le une a la ‘royal’ británica (la primera en votar en unas elecciones en Estados Unidos) es el escote de la camiseta. La política española apostó por un jersey de punto de pico, el favorito de Meghan, ceñido que combinó con un abrigo en el mismo tono.

Completó el look con unos pantalones pitillo de talle alto, los que más estilizan, y unos botines de ante y tacón en el mismo tono que el abrigo y el jersey. Remató el conjunto con una mascarilla blanca con lunares rojos, los colores de la bandera de la Comunidad de Madrid.

Pero, ojo, que no solo el look de Begoña Villacís nos ha llamado la atención, también la mirada. ¿Te has fijado en sus pestañas? La vicealcaldesa apostó por un eyeliner negro, que lució difuminado, y pestañas con volumen extremo efecto extensiones de pestañas.