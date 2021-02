El batacazo de Rihanna: su colección de moda de Fenty se suspende (de momento)

Tranquila, no todo son malas noticias.

La línea beauty de Fenty, la marca de Rihanna, es todo un éxito. Sus iluminadores y sus bases de maquillaje están entre nuestras favoritas (y de muchas mujeres en el mundo), sin embargo, su colección de moda no ha corrido la misma suerte porque, tal y como ha confirmado el conglomerado francés LVMH al que pertenece la marca, de momento, suspenden la actividad.

Así lo ha publicado la web especializada en temas de moda WWD. “Rihanna y LVMH han tomado la decisión conjunta de suspender la actividad de rtw, con sede en Europa, en espera de mejores condiciones", han confirmado.

Lo cierto es que este anuncio no es ninguna sorpresa para los seguidores de la firma porque desde el 1 de enero se había suspendido su actividad en Instagram, una señal de que algo no iba bien. Además, desde noviembre no hacían ningún lanzamiento, cuando sacaron a la venta unos tacones en colaboración con una de las diseñadoras de calzado favoritas de Rihanna, Amina Muaddi.

Según el citado medio, "un personal mínimo permanece en la sede de Fenty en París". Ahora, el objetivo del grupo de lujo francés serán las otras dos líneas de Rihanna, Fenty Beauty y Fenty Skin de Ri y su línea de lencería.