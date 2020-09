El bañador 'brilli brilli' que comparten Sofía Ellar y Diane Kruger

Nos encanta.

CARMEN RAYA

Es lo que tiene Instagram, que gracias a los post de las famosas a veces nos damos cuenta de coincidencias muy divertidas y, en este caso, además estilosas. Sin más preámbulos, os contaremos que la cantante Sofía Ellar subía hace un par de días una preciosa imagen de ella posando con su chico, Álvaro Soler, y hemos de confesar que su top (o lo que creíamos que era un top) no se nos pasó por alto, pero no pudimos dar con él. ¡Normal porque no era un top!

Resulta que la cantante ha decidido hacerse con un bañador del que ya os hablábamos en un artículo anterior cuando os contamos que Diane Kruger había disfrutado de un agradable día de playa en las aguas del océano Pacífico en Malibú (California). ¡Efectivamente! Ambas se han hecho con el mismo bañador. Pero empecemos por el principio y os vamos a mostrar primero el look de Sofía.

Maravillosa, lo ha combinado con un short denim aprovechando la versatilidad de esta pieza que, ahora sí, os podemos enseñar de cuerpo entero gracias a las imágenes que consiguieron los fotógrafos del día de playa de Diane Kruger.

Confeccionado en lamé, con estampado multicolor y con efecto brillante, este maravilloso diseño pertenece a la firma Oséree y, aunque nos encantaría que te hicieses con él, lamentablemente está agotado en la pagina web de la firma.

Sin embargo, no es la primera vez que Diane Kruger nos da una auténtica lección de estilo que da la vuelta al mundo creando tendencia.

Ejemplo de esto fue el look que eligió para una cena tardía con su chico, Norman Reedus, que bien podría servir también para una salida matutina para dar un paseo. La actriz de 'Malditos Bastardos' eligió un 'body' de color marrón rosado (la calidad de la imagen no nos deja apreciar muy bien el tono) que combinó con unos pantalones negros vaqueros por encima de la rodilla.

Una apuesta que todavía no le habíamos visto a ninguna famosa este verano y que nos hace pensar que podrían ser la nueva apuesta favorita de estas a partir de ahora.