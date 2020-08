La actriz presume de curvas y elegancia con cada uno de sus bañadores y bikinis. Hemos descubierto su truco.

El Instagram de Eva Longoria se ha convertido en el mejor escaparate para descubrir las tendencias de este verano. La actriz se encuentra en Valle de Bravo (México), en donde se mantiene en cuarentena voluntaria junto a su familia, disfrutando del buen clima y presumiendo de los mejores looks de verano, como el que compartió más reciente con el que dejó ver su tonifica y esbelta figura. Se trata de un traje de baño negro con el escote de la temporada.

De hecho, gracias a estas vacaciones hemos descubierto que la intérprete de tiene una envidiable colección de bikinis y trajes de baño, de todas las formas, tamaños y colores, pero eso sí todos con un mismo denominador común, hacen tipazo.

Y es que si con su último look conquistó a sus seguidores al subir una selfie que captó frente a un espejo, sus pasadas elecciones no han defraudado a nadie. No solo porque los modelos que lleva le sientan como un guante, sino porque en todas se ha mostrado al natural, sin una gota de maquillaje.

Este bañador negro es de la firma Myra Swim y como ya nos ha dejado claro en otras ocasiones, se ha convertido su modelo favorito porque alarga su figura al máximo y además es super sexy gracias a ese escote en V pronunciado que llega justo debajo de su torso.

La imagen se ha convertido de inmediato en viral, tiene más de 276 mil 'me gusta', entre los que se encuentran los likes de Irina Shayk, Karla Souza, Natalie Portman.

Lo cierto en que en la mayoría de imágenes que ha compartido la actriz en traje de baño, hemos podido dar con la clave para escoger el bañador y bikini que más destaque nuestra figura. La actriz ha apostado por piezas monocromáticas y en nude, blanco o negro, con lo que asegura su elegancia, estilo y figura. Además, al tener un diseño ceñido, así como un escote en V consigue que se realce el cuerpo. A Eva le gusta que sus bañadores tengan ese efecto de "segunda piel", y tiro alto ideal para resaltar las curvas y darle un toque retro.

Hace unas semanas, compartió una imagen de ella con un bañador blanco asimétrico con el que dejó ver su cuerpo de escándalo. Y aunque también ha compartido instantáneas de ella en bikini, parece que este 2020 se ha sumado a la lista de famosas que escogieron el traje de baño completo como su prenda esencial del verano, por su comodidad y glamour.

La actriz también también nos ha puesto en la mira otra de las grandes tendencias para la playa: los bikinis con nudo. En otra foto que compartió en su cuenta de Instagram se dejó ver con un bikini verde con este detalle de la firma Somer Field.

Y tampoco podemos olvidar el bañador de un solo hombro clásico y moderno, que nos gustó no solo por lo bonito de su asimetría, sino porque puede ser un body perfecto también para un look de playa.