Si estás preparando la maleta, no olvides incluir el bañador minimalista que nos propone Melissa Villarreal porque sienta bien a todas y porque, además, no pasa de moda.

Cecilia Franco

Todas y cada una de nosotras tenemos un propósito: Encontrar este verano un bañador que nos siente bien y que sea tan bonito que hasta seríamos capaces de llevarlo con nuestros looks de 'street style'. ¿Y qué características debería tener? Pues tan fácil como no complicarse la vida e ir a por los clásicos blanco y negro, algo así como el bañador que ha encontrado Melissa Villarreal y que necesitarás en tu vida porque sienta bien a todas.

El tema de preparar la maleta se te está haciendo un tanto cuesta arriba. Ahora te das cuenta que necesitas una renovación de vestidos y, que tus bikinis y bañadores están muy estropeados. Te pruebas toda la colección de baño que tienes y error. ¡Están todos fatal y desgastados!

Puede que en ese momento te entre un ataque de nervios. Pero tranquila, todo está más cerca de lo que piensas. ¿Por qué lo decimos? Porque no es cuestión de ponerse como si no hubiera un mañana a rebuscar en las rebajas de bikinis o bañadores (que si tienes suerte, ¡genial!), más bien es cuestión de abrir Instagram e inspirarte.

Gracias a Melissa Villarreal estamos sobrellevando mejor estos últimos días en la ciudad. No solo por los looks que nos está proponiendo últimamente que deseamos tener en nuestra maleta, sino por los diseños en moda baño que ha encontrado, especiales y minimalistas.

Su estilo y su capacidad de transformar cambia nuestra forma de ver la moda. Y si crees que ya has visto todo en moda baño, es porque no has fichado la última propuesta de Melissa Villarreal.

Aunque encontró el bikini más bonito de Brownie en rebajas, estamos seguras que caerás rendida a este clásico que jamás pasará de moda. ¿A qué nos referimos? Al bañador en blanco y negro que nos descubre en uno de sus últimos post.

Se trata de un diseño de la firma Sawirinas (56 €) que juega a los contrastes y nos encanta porque sienta de maravilla. Un bañador bicolor, con escote en V y espalda cruzada que estiliza muchísimo la figura. Este verano adorarás los bañadores minimalistas y estarás deseando tenerlos todos en la maleta. ¡Un básico!