"Con el baile quería enfatizar lo bien que me sirve mi cuerpo para disfrutar y celebrar que soy perfectamente imperfecta".

Tania Llasera ha convertido su cuenta de Instagram en una crónica de sus vacaciones. Así hemos sido testigos de sus días de playa disfrutando con sus hijos Lucía y José o de sus paseos nocturnos. Y ahora, que ha puesto fin a sus vacaciones en la Costa Brava ha encontrado otra manera de compartir con sus más de 685.000 seguidores. La presentadora ha grabado su primer vídeo en Reels, y se trata de un baile en bikini con el que manda un claro mensaje a sus fans.

Y es que si hay algo que nos encanta son los mensajes que nos motivan a querernos como somos, a aceptarnos y sobre todo a reírnos de nosotras mismas y Tania es una verdadera maestra de esto. En el vídeo que ha compartido no ha tenido ni un solo problema en compararse con Chiquito de la Calzada, y ha reivindicado que con una improvisada coreografía que "quería enfatizar lo bien que me sirve mi cuerpo para disfrutar y celebrar que soy perfectamente imperfecta". Su intención de demostrarle al mundo que se gusta, que está feliz nos parece uno de los mensajes más buenos y positivos que vas a ver hoy. Y además lanza una advertencia: "a quien no le guste, que no mire".

El baile que ya ha sido visto por más de 300 mil personas, ha recibido cientos de mensajes que han aplaudido este claro mensaje de body positive. Pero evidente este aprendizaje no llega solo, para llegar a aceptarse Tania trabaja día a día en sus inseguridades para fortalecer su autoestima.

Recordemos que Tania ha perdido 10 kilos gracias al ayuno intermitente, una práctica que la presentadora ha recomendado en varias ocasiones y que le ha hecho ganar en bienestar: "Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14:00 horas a 20:00 horas más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno tres días a la semana en ayunas y estoy llena de energía".