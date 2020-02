Audrey Tautou demuestra que los volantes barrocos pueden formar un look vanguardista de lo más elegante

Sublime.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Hacía tiempo que Audrey Tautou no nos hacía quitarnos el sombrero ante uno de sus estilismos. Y no porque no sea una de las francesas más elegantes de los últimos tiempos, sino porque no se ha dejado ver mucho en público recientemente.

Con una agenda laboral plagada de proyectos, la actriz se ha desplazado hasta el desfile otoño invierno 2020-2021 de Balmain, celebrado en París (y donde ha desfilado la modelo Esther Cañadas), y ha demostrado que los volantes han vuelto para quedarse. La actriz ha brillado con un estilismo bicolor en blanco y negro cuyos protagonistas principales son unos volantes en clave barroca que nos encantan.

Un look que ha completado con medias tupidas (ideales para protegernos del frío) y botines de punta. Atentas también al bolso, que ha decidido lucir cargándolo en la mano y no haciendo uso de su asa. Algo que fue tendencia el año pasado y que este año sigue siendo todo un guiño al buen gusto y la elegancia.

Sin duda, un estilismo que puede funcionar de varias maneras y que cambia radicalmente dependiendo del calzado que se elija. Por ejemplo, si Audrey hubiese apostado por unas botas XXL de estilo mosquetero, hubiese ganado en sensualidad pero habría perdido a la hora de alargar visualmente su figura.

De ahí que, como os decimos en multitud de ocasiones, el calzado sea una de las claves del éxito de cualquier estilismo que se precie. En esta ocasión, creemos que Audrey ha estado acertada, aunque también hubiese funcionado con unas medias un poco menos tupidas. Para gustos, colores, eso sí.