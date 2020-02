¿Crees en el amor a primavera vista? Nosotras desde que hemos visto el vestidazo de Blanca Suárez lo tenemos claro: sí.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿Sabes eso que se siente cuando ves a una famosa con un vestido que es tan bonito, que te empiezas a imaginar cómo te quedaría y hasta se te pasa por la cabeza incluso que eres actriz y que vas pisar una alfombra roja? Pues eso mismo es lo que hemos sentido nosotras cuando hemos visto en último look de Blanca Suárez. A otra cosa puede, pero a soñadoras a las redactoras de Woman.es no nos gana nadie. Claro, es que Blanca es mucha Blanca y su armario, ¡qué envidia de armario!

Este mismo martes la actriz ha acudido a la presentación de la primera parte de la última temporada de ‘Las chicas del cable’. Sí, has leído bien, la primera serie original española de Netflix llega a su fin, pero la parte buena de la historia es que Blanca Suárez se ha vuelto a marcar un lookazo. El vestido de la actriz en la presentación de 'Las chicas del cable' no nos servirá para ir a una alfombra roja (seamos realistas, lo más cerca que la mayoría vamos a estar de una es del felpudo de la puerta de nuestra casa), pero sí que nos puede inspirar como un look de invitada en la próxima boda que tengamos.

Con largo XXL y manga larga, el vestido de Blanca Suárez era un delicado diseño con bordados y lentejuelas de Temperley London, curiosamente una de las firmas fetiche de Pippa y Kate Middleton y en la que también ha confiado en alguna ocasión Sara Carbonero. Y sí, la presentadora de televisión, la duquesa de Cambridge y su hermana tienen estilazo, pero Blanca… Blanca solo hay una y ese vestido era de auténtica diosa.

Y remató el look, creado por su estilista Leticia Riestra, con unas sandalias negras con plataforma de Aquazzura. ¿Aprobada? Nosotras le damos la matrícula de honor.