A partir de ahora conocerás a Ashley Roberts por la chica que consigue que una camisa blanca con pantalón fluido y zapatillas sea un look muy elegante

Clara Hernández | Woman.es

Ashley Roberts, además de bailarina, cantante en solitario y miembro de las célebres The Pussycat Dolls, se ha convertido en una de nuestras fashionistas favoritas y pieza clave en las alfombras rojas y photocalls. Precursora de todas las tendencias de vaqueros que hemos visto en los últimos tiempos (desde los jeans de doble cintura a los mom-fit antes que nadie), looks chic y llamativos estampados, la artista ha vuelto a darnos una lección de elegancia con un outfit perfecto para la primavera y válido tanto para un look working impecable, como para un paseo de desescalada lleno de elegancia.

La artista ha elegido un estilismo de pantalón y camisa 'total white', la fórmula que se ha convertido en el mejor salvavidas de la primavera y que hemos visto lucir desde a la reina Letizia, a Kaia Gerber, Leia Sfez o Eugenia Osborne, siempre con resultados brillantes y demostrándonos que puede funcionar con diversas variantes: con camisas vaporosas, masculinas o anudadas, así como con pantalones tipo jeans rectos, de algodón, seda o lino de distintas longitudes.

En este caso, Ashley opta por camisa de seda oversized (la suya es de Serena Bute London y tiene un precio de 328,28 euros) metida por dentro de unos pantalones fluidos de tipo jogger a juego que alargan la silueta y que marcan la cintura con elástico y cordón de la misma marca (434,70 euros).

Pero también son los complementos elegidos por Ashley Roberts los que consiguen de este look un estilismo redondo. La cantante luce zapatillas blancas, otro básico infalible de la temporada, de Gucci, y bolso de pequeño tamaño en el mismo color (nunca el blanco es demasiado) de Yves Saint Laurent.

Solo hay una concesión al color: los labios rojos y los pendientes de aro dorados para dar un 'twist' al conjunto sin romper el minimalismo. El recogido hiperpulido nos encanta para completar un look 'clean' apto para todo.

