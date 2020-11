Andrea Compton: "Las redes sociales necesitan más creadoras de contenido, queremos tías hablando de todo"

Hablamos con la 'youtuber' más divertida sobre sus pasiones frikis, la cara B de las redes sociales y sus preferencias en cuestiones de moda, ahora que es imagen de la colección Levi's x Lego.

SILVIA VÁZQUEZ | Vídeo: RUBÉN CAMPOS | WOMAN.ES

Andrea Compton es esa amiga friki que todas desearíamos tener. Tan pronto habla largo, rápido y tendido sobre Robert Pattinson o One Direction, como hace un 'unboxing' de la Barbie, se tatúa la firma de Ewan McGregor (que el propio actor estampó en su antebrazo) o comenta las mejores escenas de 'Lizzie McGuire', 'Física o Química' o 'Perdidos'. Su vena fan es inagotable y se declara friki sin complejos de todo tipo de asuntos que analiza con desparpajo y arrastran oleadas de seguidores hasta sus redes.

Las cifras avalan su éxito: entre YouTube, Instagram, Twitter y TikTok suma más de un millón y medio de suscriptores, algo que, pese a su larga trayectoria, no deja de sorprenderla, tal como confiesa en este vídeo de preguntas y respuestas para Woman.es. "Impresiona porque según vas creciendo no lo notas y, de repente, cuando haces una quedada o un evento y viene tanta gente te quedas en 'shock', sobre todo porque yo he formado parte tantas veces de esas personas que van a ver a sus ídolos..."

Su huella digital se remonta al YouTube de 2006, cuando el término 'youtuber' todavía no existía. "Mi mejor amigo y yo decidimos adaptar en el instituto una serie americana de temática lésbica; la rodamos con una cámara que grababa fatal, hicimos un guion terrible y lo subimos", recuerda entre risas. Después de aquello vinieron infinidad de proyectos locos para dar rienda suelta a su pasión por el mundo audiovisual, pero su verdadero 'boom' llegó con Vine, una red social de vídeos cortos similar a la actual TikTok que hoy en día ha desaparecido. ¿Su clave para mantenerse en la cima de Internet desde entonces? "Adaptarse todo el tiempo."

Y ella lo hace con soltura, sorteando además "el lado oscuro" de su trabajo: los 'haters' y el machismo, dos problemas que afectan de lleno a las mujeres que se mueven por las redes. "Internet es anónimo, cualquiera se puede hacer una cuenta y, por lo general, se nos ataca mucho más a nosotras", apunta Andrea. De ahí que insista en la importancia de seguir trabajando en materia de igualdad: "Las redes sociales necesitan más creadoras de contenido, queremos tías hablando de todo: de maquillaje, de series, de 'gaming', de arquitectura... ¡es lo que hace falta!".

Entrando ya en cuestiones de moda, sus referencias van desde Abril Lavigne a Spinelli de 'La Banda del Patio', Kim Possible o Lindsay Lohan, un popurrí que en su caso han dado lugar a "un estilo 'emo pink', es decir, yo siempre me he sentido emo pero colorida; y con el paso de los años además le he cogido el gusto a los tonos chillones", nos cuenta mientras presenta la nueva colección de Levi's, una divertida cápsula en colaboración con Lego cuyas prendas pueden personalizarse mediante 'dots' de colores como si de una construcción se tratara.

"A mí me recuerda todo a los 90, que es la mejor época de todas", añade la 'influencer', quien asegura que, entre tantas cosas frikis, la moda cada vez ocupa más espacio en su vida: "cada día hacen más ropa chula de mi talla, cosa que hace años no pasaba", reivindica. ¿Su deseo 'fashion' para el 2020? "Que la gente vuelva a vestir en el día a día como en 'El Príncipe de Bel Air' y como las Spice Girls, pero con una versión adaptada de cintura alta; lo necesitamos de vuelta ya".