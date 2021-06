Ana Milán también ha caído rendida ante el vestido verde más vendido de Zara

Primero se lo vimos a Nuria Roca y ahora a la actriz Ana Milán. Ambas han apostado por el vestido verde de Zara que más favorece y que se ha convertido en un 'must' de la temporada.

A. M

"El que con verde se atreve, por guapo se tiene". Y este verano muchas nos vamos a sentir super guapas porque sin lugar a dudas el verde se ha convertido en el color predilecto de la temporada. Una de las primeras en adelantarnos esta tendencia fue Nuria Roca. La presentadora, que en una de las influencers que más marcas y tendencias nos descubre, lució hace unos meses en 'El Hormiguero' un espectacular vestido verde con el que nos conquisto de inmediato.

Pero si te lo perdiste o no prestaste atención, no te preocupes que Ana Milán ha sido la última en lucir en Instagram este vestido midi súper favorecedor que se ha convertido en el más buscado de Zara.

Hablamos del vestido verde midi de cuello redondo y corte recto que tiene la manga larga con frunces en el puño y una abertura lateral hasta el muslo en la falda y cierre de cremallera en la espalda que se encuentra a la venta en la web de Zara y que por su minimalismo pero presencia ya ha conquistado a las que más saben de moda.

Lo cierto es que gracias a su diseño y color logra un efecto estilizador que favorece y mucho. Otro de sus puntos fuertes es su precio por 39,95 euros puede ser tuyo. No está nada mal para un modelo que le da vida a tu estilo y que además es un 'best seller'.

Que ¿cómo combinarlo?. Fácil. Tiene una y mil posibilidades. Nuria Roca apostó por unas botas altas de tacón cuadrado en color rosa empolvado. Y Ana ha decidido atreverse con los colores. Lejos de apostar por los tonos neutros como el negro o el blanco, la actriz se decantó por colores vivos y radiantes, y completó el look con toques en color rojo.

Ana Milán combinó su vestido verde con unas sandalias de tacón en el color de la pasión que combinó con unos llamativos labios rojos.

Pero si eres de las que no se quita jamás las zapatillas blancas, no te preocupes, este modelo gracias a su largo midi, permite llevarlas sin ningún problema, y darle ese look más urbano que tanto hemos visto en el 'street style' de Nueva York. Y obviamente que se puede mezclar también, con nuestro calzado favorito del verano: las alpargatas.

A estas alturas ya nos ha quedado claro que a las alpargatas no se les resiste ningún look.