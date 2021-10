Ana Mena: "Creo mucho en las mujeres jóvenes capaces de tomar sus propias decisiones"

Sus canciones encabezan las listas de lo más escuchado, pero la malagueña no se acomoda en el éxito: acaba de lanzar un nuevo 'temazo', tiene pendiente el estreno de una serie en Netflix y ha firmado su debut con Pandora como embajadora de su colección más transgresora.

SILVIA VÁZQUEZ

Si ahora mismo enciendes la radio o entras a una discoteca, es probable que la que esté sonando sea Ana Mena. Y cuando esto pasa, "es un subidón", nos confiesa la artista. Después de dar la campanada en Italia (donde despegó su carrera y ya la consideran una auténtica diva), su música está pegando fuerte en España y títulos como 'A un paso de la luna', 'Solo', 'Un beso de improviso' o 'Sol y mar' (su último lanzamiento) no dejan de acumular reproducciones.

Su trayectoria es imparable: con solo 24 años puede presumir de tener 32 discos de platino, 4 discos de oro y casi un millón de seguidores en Instagram. Además, acaba de recibir una nominación para los MTV EMAs y tres para Los 40 Music Awards, y dentro de poco actuará ante el Papa Francisco. Y mientras se le acumulan los premios, compagina su carrera musical con su faceta de actriz: con 11 años protagonizó la miniserie 'Marisol' (Antena 3) y, después de participar en otros proyectos televisivos, con 14 debutó en la gran pantalla bajo las órdenes de Almodóvar. Ahora tiene pendiente de estreno 'Bienvenidos a Edén' (Netflix), donde comparte reparto con Amaia Salamanca o Berta Vázquez. Lo suyo es un no parar.

Hace unos días actuaste en el WiZink junto a Omar Montes y Yotuel. ¿Cómo se vivió, desde encima del escenario, el primer gran concierto sin restricciones de aforo?

Fue increíble, lo disfruté muchísimo, la gente estaba a tope, fue mágico.

Este verano tuviste que suspender un concierto precisamente en Madrid por dar positivo en Covid. ¿Qué retos supone hacer una gira en mitad de una pandemia?

Muchos retos, la verdad. No es fácil hacer un concierto con tantas restricciones y problemas, sobre todo porque ves cómo la gente enferma y muchos mueren… Es duro y hay que tomar muchas precauciones, pero al final te adaptas y das lo mejor de ti para que los pocos que puedan disfruten de algo tan bonito como es la música. Solo con hacer disfrutar a unos pocos, merece la pena el sacrificio.

Siempre estás viajando de España a Italia y viceversa, ¿qué te aporta vivir entre dos culturas?

Vivo entre Madrid y Milán por trabajo, y luego Estepona es mi refugio, mi retiro. Ambos países son la cuna de muchas cosas y tienen muchas cosas parecidas pero a la vez diferentes… Me enriquece mucho, no solo como persona, sino también como artista.

Te acabas de estrenar como embajadora de Pandora Me. ¿Qué dicen estas joyas de ti?

Me hablan de frescura, de juventud... Y me encantan porque son super estilosas y modernas; muy de mi generación. Si te soy sincera, me gustan todos los 'charms' de la colección.

Si abrimos tu joyero, ¿qué encontramos?

¡De todo! Bien conjuntado, todo pega.

¿Qué le pides a una marca para prestarle tu imagen?

Que me guste, que tenga que ver conmigo y con mis valores y mi personalidad.

Precisamente desde Pandora destacan tus firmes valores que sirven de ejemplo para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo crees que les inspiras?

Creo mucho en las mujeres y los hombres jóvenes capaces de hacer una carrera (en mi caso musical) y estar presentes en cada uno de los procesos creativos de la misma, no dejarnos llevar. Hay que dejarse recomendar, escuchar, valorar... pero realmente, estar presentes y tomar las decisiones por nosotros mismos, porque nadie lo va a hacer mejor.

Eres una de las voces más internacionales de la generación Z de la música española: ¿lo ves como una responsabilidad o no te tomas tan en serio?

La verdad que nunca lo había pensado de esa manera, pero creo que siempre conlleva una responsabilidad lo que dices en los mensajes y las letras de tus canciones.

Con este éxito y siendo tan joven, ¿cómo se mantienen los pies en el suelo?

Mi gente me mantiene los pies en el suelo, me dicen las cosas claras.

Tus canciones junto a Rocco Hunt, Fred de Palma, Omar Montes, etc. suenan por todas partes. ¿Con qué otros artistas te gustaría colaborar en un futuro?

Con C. Tangana, me flipa.

Después de un tiempo apartada de la interpretación, vuelves a las pantallas con ‘Bienvenidos a Edén’ (Netflix), ¿cómo fue compaginar el rodaje con tu música?

Una locura, no paro, estoy a mil, pero como es lo que me gusta, me siento muy afortunada.