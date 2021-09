El truco para dar con una prenda versátil que, a la vez, siente de maravilla nos lo ha desvelado Amelia Bono. Y es que si quieres estilizar tus piernas, solo tendrás que hacerte con la minifalda de Zara que arrasará esta temporada.

Cecilia Franco

Estamos al tanto de todas las tendencias que están por venir. Tenemos la mirada puesta en la pasarela y, sobre todo, en las ideas y combinaciones que nuestras 'influencers favs' nos lanzan. El entretiempo siempre viene precedido por una revolución de armario, pero gracias a Amelia Bono sabemos que ni faldas midi, ni vaqueros. Esta temporada nos enamoraremos de la minifalda de pliegues de Zara que estiliza las piernas.

No sabemos exactamente lo que sucede, pero lo que sí sabemos es que cualquier aparición de Amelia Bono trae consigo una revolución de comentarios relacionados, precisamente, con su look. "¿Dé dónde es la falda? ¿De dónde es la camiseta? ¿Y las sandalias?" Todas queremos conocer cada detalle de su look. Sin embargo, entre tantas propuestas hay prendas que marcan la diferencia y que avisan de tendencias de nueva temporada que, si nos despistamos, arrasarán.

Y si hablamos de tendencias, tenemos que hablar de su tienda favorita por excelencia. Sí, Zara. En el gigante de Inditex ella encontró las sandalias que nos han ayudado a que la vuelta a la ciudad fuera menos dura, ha logrado que no nos pudiéramos resistir a estrenar vestidos que seguiremos llevando el próximo verano y ha encontrado conjuntos de lo más versátiles.

Pero ahora que volvemos a nuestra rutina, buscamos prendas que nos sirvan para el entretiempo, que podamos seguir luciendo en primavera, otoño e invierno. Y básicamente, de eso trata su última propuesta y, como era de esperar, la hemos encontrado en su tienda favorita.

Este año andaremos por la ciudad con sandalias o botas, pero combinarán con minifaldas. No cualquiera, desearemos tener en el armario el último diseño que hemos encontrado en Zara (29,95 €) que nos gusta, principalmente, por dos razones.

La primera y más importante, gracias a su corte de pliegues verás tu figura muchísimo más estilizada. Nos encanta el efecto óptico que crea esa asimetría de la falda. ¡Las piernas parecerán más largas! Y la segunda, ese color sienta de maravilla con cualquier cosa. ¡Pega con todo!

Ella ha combinado la falda con una camiseta de Zara de la pasada temporada y sandalias 'mules' trenzadas, pero también se podrá combinar en invierno con unas botas cowboy, medias y jersey. En definitiva, esta falda de Zara se va a convertir en la gran inversión de la temporada.