Ahora sí que sí estarás deseando volver al gym.

Cecilia Franco | Woman.es

¿Estás ya a tope con el deporte? ¿O aún se te está resistiendo? Estés o no iniciándote en el mundo deportivo, cuando veas el conjunto de Born Living Yoga que ha llevado Amelia Bono estarás deseando volver al gym.

Cada nuevo comienzo de año los propósitos nos invaden y, entre todos ellos, seguro que en algún momento ha estado el de adaptar a tu rutina diaria el mundo fitness. Pues bien, estamos ya a finales de febrero y…¿todavía no has pisado el gym? Tranquila, nunca es tarde. Y cuando veas el conjunto tan bonito que ha llevado Amelia Bono sentirás ese extra de motivación que necesitabas para que por fin el deporte forme parte de tu vida.

Es cierto que el mundo 'sporty' ha conquistado nuestro corazón en todas sus versiones. Tiendas como Oysho han creado colecciones tan espectaculares que las llevaríamos hasta con looks diarios, pero en el mundo Inditex no son los únicos. Lefties nos dejó alucinadas con su nueva colección deportiva, y no es para menos. La moda 'sporty' está más viva que nunca y Amelia Bono, como buena 'fashionista', se rinde al conjunto de Born Living Yoga más bonito que hayamos visto jamás.

Vayas o no al gym, hemos aprendido a combinar los leggings con estilo. El mundo 'comfy' ha venido para quedarse y un conjunto de leggings y top es justo lo que necesitas esta temporada para combinar con blazers o, simplemente, para sentir ese extra de motivación. ¡Ya no tienes excusas!

¿Que por qué nos encantan? Los leggings además de cómodos sientan de maravilla, no hay más que ver los diseños compresivos y colores que nos ofrecen nuestras firmas 'sport' favoritas.

Amelia Bono se une al mundo 'sporty' con este conjunto de Born Living Yoga al que no podemos resistirnos. Si ya nos enamorados del mono de Born Living Yoga, ahora cuando veas el conjunto blanco de top (29,90 €) y leggings (49,90 €) estarás deseando ponerte a tope a entrenar porque, ¡sienta de maravilla!

3,2,1…Únete al 'team' de Amelia Bono y hazte con un conjunto bonito de deporte. El extra de motivación está asegurado y volverás al gym con más energía y 'estilazo' que nunca.