Amelia Bono nos ha descubierto la minifalda estampada de Zara, perfecta para superar la transición estacional, que mejor combina con botines.

Cecilia Franco

La época de entretiempo es ese período de amor-odio a partes iguales. Estamos un tanto perdidas en cuanto a ese cambio de armario, hasta tal punto que, al final terminamos con un armario revolucionado con ropa entremezclada de diferentes temporadas. Sin embargo, hay una prenda que pase lo que pase siempre llega para salvarnos la vida y, aunque seguro que estás pensando que se trata de los jeans de moda, Amelia Bono viene a avisarnos que todo lo que necesitaremos en esta loca transición será unos botines y esta minifalda de Zara. ¡Hemos caído rendidas!

Seguro que estos días te estás comiendo la cabeza con el tema de los looks más de la cuenta. Y es que no hay quien entienda este tiempo, salimos a primera hora de la mañana y hace frío, sin embargo, a mediodía hace calor como si estuviéramos en pleno verano. Esto provoca que nos replanteemos, una y otra vez, si ha llegado el momento de ese cambio de armario. A pesar de que te hemos dado muchas ideas para la rentrée, Amelia Bono a través de su Instagram no deja de sorprendernos y darnos alegrías. Y, si no, corre a ver si último post y nos darás la razón. Es una pasada el 'lookazo', ¿verdad?

Pues justo ahí está la solución. Ni cambios de armario, ni indecisiones. Todo lo que necesitas está en Zara y, ¿qué mejor excusa que ahora para renovar armario de cara a esa nueva temporada? De esta manera, nuestro armario no sufrirá alteraciones y serán nuevas adquisiciones versátiles.

Si estás pensando en ello, debes saber que tu mejor inversión será hacerte con minifaldas especiales como la de Amelia Bono. Ella nos ha demostrado que son perfectas para llevar con botines y lucir el bronceado de tus piernas en esta época de entretiempo y, más adelante, para llevar con medias y botas altas.

En Zara encontró la minifalda que estiliza las piernas y ahora ha encontrado la falda más especial de la temporada (25,95 €). Se trata de un diseño estampado clásico, de tiro alto, con el bajo asimétrico, perfecto para combinar con básicos de fondo de armario. ¿Lo mejor? Puedes hacerte con la camisa del mismo estampado y crear un 'total look' espectacular.