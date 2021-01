Amelia Bono dice que para esos días en los que no sabemos qué ponernos llevemos una blazer con 'sneakers' para conseguir un look de diario de lo más acertado

No necesitamos más.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay días en los que nos levantamos y entramos en un bucle del que nos cuesta salir... Sí, nos referimos a cuando no sabemos qué ponernos (qué pesadilla, ¿verdad?). Dentro de cualquier armario, y aunque a veces se nos olvide, existen muchas opciones "salvalooks", como un buen vestido negro, por ejemplo, pero sin duda una de las propuestas más sencillas y al alcance de todas nosotras es la que nos ha mostrado Amelia Bono con su último estilismo.

- Amelia Bono, nos hemos enamorado de tu blusa de cuadros vichy y volantes, ¿cuándo nos la dejas?

- Si te encantan las botas tipo 'après ski' pero no sabes cómo llevarlas, mira la propuesta de Amelia Bono y consigue un look de invierno de diez

La empresaria se ha convertido en una gran fuente de inspiración 'fashion' porque sabe lucir todas las tendencias del momento con más estilo que nadie, pero también sabe sacar partido a las prendas básicas que todas tenemos en el armario y que pueden salvarnos más de un look.

Amelia Bono ha compartido un nuevo post en Instagram en el que la vemos lucir un 'outfit' ideal para el día a día y que además es superfácil de copiar.

El pasado 2020 nos dejó tendencias de 'street style' para todos los gustos, pero una de las que más ha arrasado es la estética 'comfy'. Más allá de los conjuntos de punto y de las prendas holgadas, el calzado más cómodo por excelencia siempre ha sido y será unas buenas 'sneakers', ¿o no? Y Amelia Bono sabe que en invierno el truco es llevarlas con una blazer bonita.

Nos encanta esta propuesta porque nos permite combinar un calzado informal, como es el caso de las zapatillas, con una prenda más sofisticada, como es una americana; y este contraste no solo es que funcione, sino que es muy acertado.

La 'influencer' ha llevado un jersey de punto beige, una blazer morada con hombreras y unos 'jeans' de tiro alto, de color azul clarito y tobilleros, con unas zapatillas New Balance (que, por supuesto, reinan en el zapatero de las chicas con más estilo desde hace varias temporadas).

En concreto, las de Amelia Bono son de color gris y nos encantan porque combinan con absolutamente todo. Hemos buceado por la web de la marca y tenemos buenas noticias porque hemos encontrado un modelo muy similar al de la empresaria y a un precio rebajado de 52,50 euros (antes 75 euros). Así que si querías unas o simplemente necesitabas renovarlas, ¡es el momento!

Otro de los detalles que no podemos pasar por alto del look de Amelia es la manera en la que ha lucido las prendas protagonistas del look. Su truco ha sido el de llevar el jersey por dentro de los pantalones, lo que crea un efecto muy favorecedor de estilizar y alargar las piernas. Y, como siempre, no se ha olvidado del poder de una joya para diferenciar el look al lucir una bonita cadena dorada. ¡Tomamos nota!