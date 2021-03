Amelia Bono confirma que la combinación blazer + sudadera será la más demandada esta primavera por las que saben de moda

El estilo 'comfy chic' viene esta primavera para quedarse. ¡Arriesga con la combinación más rompedora!

Cecilia Franco

Nuestras sospechas se confirman gracias a Amelia Bono. Esta primavera la combinación blazer+sudadera será la más demandada por las que más saben de moda y la fórmula perfecta para lograr esa mezcla de estilos 'comfy chic'.

-Amelia Bono dice que esta primavera los vestidos (incluso los más elegantes) los llevarás con zapatillas.

-Amelia Bono ha encontrado el conjunto más bonito de leggings y top de Born Living Yoga que te aportará un extra de motivación.

Si hablamos de tendencias, automáticamente hacemos referencia a Amelia Bono. La 'it-girl' consigue crearnos una necesidad insaciable con todo lo que ella lleva, no hay más que ver los comentarios en cada una de sus publicaciones en Instagram. "¿De dónde es X prenda?", esta es la pregunta más repetida y la que más nos inquieta. Cierto es que nos encanta todo lo que lleva, pero sus combinaciones también son las más acertadas y lo que convierte simples prendas básicas en 'lookazos' de street style.

Amelia Bono es nuestra fuente de inspiración y aunque tenga tantas ganas de verano como nosotras, seamos realistas, aún queda mucha primavera por delante. "Ya estás aquí primavera, que todo lo alteras", pues sí así que…¡Toma nota de las tendencias primaverales de la mano de Amelia Bono!

La fan incondicional del gigante Inditex encontró el chaleco más romántico de la primavera, nos enamoró con los leggings de piel de Uterqüe, y arrasó con las famosas botas engomadas de Zara pero, ¿cómo logra combinarlo con estilo? Es sencillo.

Hemos de reconocer que Amelia tiene un estilo muy marcado, logra detectar todas y cada una de las tendencias (aunque sean arriesgadas) y las adapta a su día a día. Cuando hablamos de tendencias arriesgadas nos referimos a esas combinaciones que ni se te pasarían por la cabeza porque lo ves como algo 'imposible'. Pues bien, eso es lo que nos quiere transmitir Amelia Bono con su último look 'comfy chic'.

Ha sido todo una sorpresa, y no nos referimos a la tendencia de los 'wide leg' que llevabas en los 90 cuando eras adolescente, sino a la combinación de prendas más arregladas y 'chic' como puede ser una blazer y el mundo 'comfy' de sudadera como la que ha encontrado en Zara (25,95 €), jeans y zapatillas. No es la primera vez que nos sorprende con esta combinación, lo que nos hace pensar que esta primavera será todo un 'must'.

Los mejores looks de Amelia Bono en Instagram Ver 12 fotos

La mezcla de estilos es una realidad. Y aunque reconocemos que nuestra forma de vestir ha cambiado y la venta de prendas de andar por casa se ha disparado, Amelia Bono confirma que esta primavera no podrás vivir sin el mix blazer+sudadera con el que conseguirás un look estiloso, cómodo y perfecto para dar con un outfit que baile entre lo formal y lo informal. Y tú, ¿aún no te has animado con esta combinación tan rompedora?