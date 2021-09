Amaia Salamanca y la inesperada combinación de colores que nunca creíste funcionaría para ir de boda

Para acudir como invitada al enlace entre Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet la actriz se ha decantado por un conjunto de falda y chaqueta corta en rojo y naranja cuyo resultado es insuperable.

Julia García

Una de las últimas bodas del verano en la crónica social nacional, la de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, no solo nos ha dejado otro look de invitada 'made in Marta Ortega', que ha apostado por el fucsia para asistir al enlace de sus dos amigos, sino que también nos ha permitido disfrutar de otra de las mujeres famosas de nuestro país que siempre deja huella cuando tiene la ocasión de mostrar su visión tan personal de la moda, Amaia Salamanca.

La actriz nos ha sorprendido con un look en el que ha renunciado al tradicional vestido para este tipo de eventos en favor de un conjunto formado por una chaqueta corta en color mandarina y una falda midi de tubo en color frambuesa, una combinación de tonos vivos que no puede ser más original y que la que fuera protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso' ha rematado con unos zapatos de tacón en color coral firmados por Christian Louboutin.

Una diadema de Mimoki a juego que le permitía retirarse de la cara la larga melena castaña que luce últimamente y un bolso de mano estampado, además de unos elegantes pendientes largos, han sido los complementos con los que Amaia Salamanca se ha coronado como una de las invitadas más elegantes del sonado enlace celebrado en Jerez de la Frontera.

De todas los detalles del look descritos, más allá de la apuesta nada habitual por el naranja -es uno de los colores de la temporada de calor que está a punto de concluir- y el rojo, destaca sobre todo la chaqueta, una bella creación de triple organza de seda que lleva el sello de Redondo Brand, una de las firmas referencia dentro de la moda española contemporánea.

La delicadeza de la prenda, que salta a la vista, se combina con un diseño tan original como elegante gracias a detalles como las solapas del cuerpo, los botones en forma de flor y las mangas cortas cargadas de volumen.

El resultado final es el de una prenda impecable y muy especial que todavía brilla más si cabe con la compañía de la falda de tubo por su inesperada mezcla de colores tan rompedora, con el que se ha salido de lo habitual y gracias a la cual Amaia Salamanca ha completado un dos piezas que le han coronado una de las invitadas más estilosas de la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet.