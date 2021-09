La reacción (genial) de Amaia en Twitter nos ha recordado por qué somos tan fans de la extriunfita, que brilla con look boho en su nuevo videoclip, 'Yo invito'.

Clara Hernández

Desde hace días, había una gran expectación entre los fans de Amaia Romero por conocer el nuevo tema y videoclip que la cantante tenía previsto estrenar este viernes, 1 de octubre. Sin embargo, sus seguidores no han tenido que esperar tanto para ello ya que un día antes, este jueves, la canción, titulada 'Yo invito', y su videoclip comenzaban a circular sin previo aviso por las redes y el canal de Youtube.

La sorpresa era mayúscula, no solo por parte de los oyentes de la extriunfita, que no entendían este inesperado adelanto del lanzamiento, sino de la propia Amaia, que ha mostrado públicamente su sorpresa. Y quien, más allá de enamorarnos con este tema de pop íntimo en el que asegura sentirse "triste pero liberada" -y cuyo videoclip se reparte entre un bar urbano y un paraje rural poblado por ovejas entre las que pasea su melena libre al viento y un look 'strech' de lunares con volantes- nos ha cautivado con su reacción ante este filtrado, en principio, no deseado y, sobre todo, imprevisto.

Todo apunta a que podría deberse a un error, ya que la divulgación del vídeo no se ha hecho mediante canales alternativos o clandestinos, sino a través del propio perfil oficial de Amaia en YouTube, donde se subió el 29 de septiembre, indica su ficha en el servicio de vídeos en streaming.

Lo mejor, sin embargo, ha sido el sentido del humor y la ironía con la que Amaia ha reaccionado ante lo sucedido, que nos ha recordado por qué somos sus rendidas fans, pase lo que pase. ¿Una pulla puede ser firme pero dulce e irresistible a la vez? Sí, si la lanza la extriunfita, que nos ha hecho sonreír al ver que ha 'celebrado' lo sucedido mientras se acordaba de su compañía discográfica y de YouTube.

"Gracias Universal Spain y YouTube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga", escribe en un mensaje que ha compartido en Twitter junto con emojis de dos copas brindando y una carita sonriente. "Espero que os guste", añade dirigiéndose, ya, a su público, que por ahora no ha dejado de manifestar críticas positivas ante ese tema que nos invita a un viaje sencillo de ruptura amorosa y letras también sencillas, pero que logra conmover con un halo delicado y hondo.

En cuanto al videoclip, que emprende un camino liberador hacia la naturaleza, muestra a una Amaia que, en ocasiones, ensaya peculiares coreografías abruptas de brazos y define su figura con un top semitransparente de puntos en tonos marrones y beige, con manga francesa que termina en volante, que se extiende sobre unos leggings a juego tipo 'fuseau', esas mallas que arrasaron en el año 2000 y que ahora las pasarelas y el asfalto aseguran que vuelven. No le hace falta más a la extriunfita para volvernos a cautivar.