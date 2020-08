Alpargatas más vestido fluido floral: Kate Middleton arrasa con su look 'casual'

Está claro que la pandemia ha hecho que la Casa Real británica haya tenido que modificar la manera en la permanecía cumpliendo con sus funciones como institución. Actos sociales, reuniones de trabajo y apariciones públicas que se han llevado a cabo a través de videollamadas, pero que ahora, con la llegada de la llamada 'nueva normalidad' se han vuelto a realizar en persona.

Así pues, Kate Middleton y el príncipe Guillermo se han desplazado hasta un parque de atracciones en el Sur de Gales para intentar así reactivar la economía del país. Algo que en España ya pasó cuando los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, comenzaron una gira para impulsar el turismo. Pero volviendo a esta visita que han realizado los duques de Cambridge, Kate se ha decantando por reciclar un vestido que duerme en su armario desde septiembre del año pasado.

Fue en una visita a los jardines de Surrey cuando lo lució por primera vez y ahora lo ha vuelto a defender con la misma elegancia. Se trata de un vestido fluido con estampado floral de una de sus firmas preferidas, Emilia Wickstead. En esta ocasión, la duquesa de Cambridge lo ha combinado con unas alpargatas en color nude y ha lucido unos pendientes de aro de la firma SpellsofLove, una pequeña joyería ubicada en Gales.

Prince William and Kate have visited Barry Island where they joined in with children playing at an amusement arcade.



