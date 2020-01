El perfecto y básico look de Alessandra de Osma durante la MBFWM con el que recuperarás tus prendas de cuero

Y que llevarás al más puro estilo 'Matrix'.

El estilo 'Matrix' regresa de nuevo y lo hace con Alessandra de Osma como gran referente recuperando esa chaqueta de cuero larga que todas las marcas sin excepción decidieron rescatar hace meses y que ya unas cuantas décadas atrás tanto triunfaron en los 'street style' sin que ni siquiera estos todavía fueran reconocidos y concebidos bajo ese nombre.

Y es que de lleno en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, más allá de las increíbles colecciones y novedosos desfiles con los que los diseñadores patrios nos están sorprendiendo, el 'front row' que en ellos tienen lugar también nos deja estilismos que son todo inspiración como es el caso de la princesa de Hannover. Convertida en todo un icono de moda, recupera el cuero y lo añade en un look con el que nos deja bien claro que si de innovar se trata, es un pantalón vaquero la prenda estrella con la que dar con una fórmula destinada al éxito absoluto.

Todo un acierto con el que dejar atrás aquellos prejuicios de que las chaquetas que imitaban a la perfección el mítico diseño de la película que marcó toda una década era toda una locura que no seríamos capaces de asimilar hasta que la vimos de la mano de Bella Hadid en la alfombra roja con un look protagonizado al completo por el tejido del momento. Y es ahora Alessandra de Osma quien se encarga de recuperar dicho abrigo ante una cita tan importante como lo ha sido el desfile de Miguel Marinero en el que nos deja una verdadera lección de estilo al combinarlo con el pantalón de patera ancha que hace ya unos días se impuso como el nuevo modelo imprescindible que no puede faltar en nuestro armario esta temporada.

Una sencillez cargada de tendencias creada a golpe de básicos en la que es un bolso mini en rojo el único encargado de aportar la nota de color a un look que podría convertirse en nuestro uniforme perfecto para ir a la oficina y en el que la comodidad prima sin lugar a dudas.