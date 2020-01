Alba Díaz sabe cómo brillar en vaqueros (y es muy fácil de imitar)

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Nos pasamos el día dándole vueltas y vueltas a lo que nos vamos a poner. Una rutina fahion a la que nos enfrentamos con la mejor de las sonrisas pero que en ocasiones resulta agotadora. De ahí que cuando hemos visto el look casual, pero sencillo y facilísimo de copiar, de Alba Díaz, hayamos suspirado de alivio.

Porque a veces en el menos está el más. Y sí, sabemos que esta frase la habréis oído millones de veces pero es verdad y la joven modelo e 'influencer' nos lo ha recordado gracias a combinar dos prendas que no pueden ser más básicas pero efectivas: un pantalón vaquero y una camiseta negra básica. Tan sencillo como eso. Aunque claro, hay que saber cómo lucirlo.

Durante un reciente viaje a Londres con su madre, Alba Díaz coordinó estas dos prendas metiendo por debajo del pantalón parte de su camiseta en la parte frontal y rematando con unas botas acordonadas de estilo militar. Un calzado que esta temporada se ha convertido en el imprescindible de cualquier fashionista que se precie.

Un look del que más de una de vosotras pensará "¿y qué tiene de especial?". Pues que pone de manifiesto que no siempre hay que complicarse la vida coordinando estampados, prendas vanguardistas, colores... A veces lo difícil está en darnos cuenta de que con dos prendas básicas podemos construir un look de diez sin necesidad de volvernos locas.