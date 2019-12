Aitana y el traje de chaqueta y pantalón de rayas firmado por Sophie and Lucie que te hará parecer más alta

Y con el que te convertirás en la mejor vestida estas navidades con la comodidad por bandera.

¿Puede un traje de chaqueta sumar centímetros? Sí, y para prueba el look de invitada de Sophie and Lucie que ha llevado Aitana.

El estilo pijamero sigue en alza y la última en rendirse ante él no ha sido otra que Aitana optando por la opción más cómoda de todas a través de un traje de chaqueta y pantalón que si su resultado ha sido un éxito rotundo es algo que se debe al acertado estampado en él incorporado. El mismo que combina a la perfección el negro y el burdeos en un juego de rayas verticales que esconden el mejor de los secretos estilísticos: sientan bien a todo el mundo y además hacen aumentar en centímetros de altura como gran efecto óptico.

Si ya de por sí estábamos más que encantadas con cada uno de los estilismos que la cantante ha ido luciendo a lo largo de su gira y más aún de sus últimas apariciones en eventos cuyo fin no era otro que el de elogiar y reconocer su trabajo (sus dos looks en los Grammy Latinos han resultado ser la mejor inspiración para estas navidades), ahora vuelve a sorprendernos con un look 'made in Spain' firmado por una de las marcas del momento y más repetida entre las que más saben de moda.

Sophie and Lucie, encargada de sellar este uniforme, arrasa en Instagram y más que lo hará ahora después de que Aitana lo haya lucido tal y como ha hecho magistralmente. Formado por una blazer larga y que sigue los patrones de las dimensiones XXL (cuesta 149 euros), unida a un pantalón de tiro alto y bajo acampanado (este cuesta 129 euros), este traje está disponible en cinco tallas distintas en la página web de la marca y lo tiene todo a su favor para que hagas de él la mejor opción con la que arrasar en tus compromisos navideños.

Y como prueba de ello la forma en la que Aitana lo ha lucido. Con un cropped top en negro y sandalias de tacón en el mismo color, unas joyas y un bolso estilo 'clutch' han sido los encargados de potenciar aún más la sencillez y elegancia arrolladora del conjunto.

Así, con complementos firmados todos ellos por Bulgari, anillos, collar y demás accesorios se han encargado de aportar la luz que la ocasión merecía.

Un look que se suma a nuestra lista de los más inspiradores y posibles de recrear de cara a las fiestas siendo siempre el traje la considerada como la mejor de las opciones. Y siguiendo la estela de este conjunto, aquí todas las creaciones de la marca.