El 'animal print' vuelve a nuestros armarios.

Cecilia Franco | Woman.es

Nos encanta el 'estilazo' cañero que desborda Aitana. A través de su Instagram comparte su día a día y sus 'lookazos' nos tienen enganchadas. En su último post nos ha sorprendido con un vestido 'animal print' que además de cómodo y ligero es perfecto para conseguir un look cañero y arriesgado esta Navidad.

Aitana tiene claro que quien no arriesga, no gana. Esto ya lo llevamos viendo en ella desde que se lanzó al mundo de la música. La joven se ha convertido en todo un icono de éxito musical a nivel nacional e incluso internacional.

Pero no solo arriesga en ese sentido, también lo hace con sus looks, se ha convertido en todo una 'it-girl' y nos demuestra que quien arriesga, acierta y mucho.

-El vestido de fiesta de Zara para una cena de Navidad.

-Las influencers tienen los looks 'comfy' perfectos para Nochevieja.

Se ha decantado por los abrigos 'oversize' y la verdad que no puede conseguir un look más 'estiloso' y ahora, lo hace con un vestido de estampado 'animal print' ideal. Su estilo es todoterreno y eso es lo que nos encanta de ella. Sabe adaptarse a cada situación y la podemos ver con looks desde los más cañeros a los más melancólicos con prendas 'old-fashion'.

Aitana nos ha demostrado desde el minuto uno a través de sus redes que muestra un estilo muy marcado. En esta ocasión, y con motivo de la campaña de Yves Saint Laurent beauty, la cantante nos sorprende con un diseño con ese aire arrollador y cañero que ella desprende. Hemos encontrado modelos muy similares en marcas como Mango (12,99 €), y ya se encuentra agotado.

Un vestido con estampado 'animal print' ceñido a la cintura y caída acampanada en color rojo que estiliza la figura y es ideal para lucir cómoda esta Navidad.

En cuanto al look 'beauty', Aitana apostó por lucir su larga melena lisa y un maquillaje muy sencillo, con sobras 'nude' y máscara de pestañas. ¡Ideal!

¿Te arriesgas con el 'animal print'? ¿No sabes cómo lo podrías combinar? Nosotras te proponemos que lo combines con unas botas porque lucirás así calentita y cómoda.