Todo Instagram suspira por este abrigo de borreguito de Primark que Paula Echevarría acaba de estrenar con un 'lookazo' de invierno

Atención, amante de la moda: cuando veas las últimas fotos que Paula Echevarría ha compartido en Instagram te vas a enamorar de su look; empezando por el conjunto 'comfy' tipo chándal, siguiendo por los botines de invierno y terminando por el abrigo largo de borreguito de Primark que desde hoy todas sus seguidoras desean incluir en su armario.

La actriz ha comenzado la última semana de las vacaciones de Navidad luciendo un estilismo en tonos neutros y a la última, que combina algunas piezas en plena tendencia este invierno. ¿Su apuesta? Una sudadera con capucha y un pantalón tipo 'jogger' de cintura alta, que se adapta perfectamente a su tripita y pertenece a la nueva colección de su propia marca, Space Flamingo, a la que le está sacando especial partido desde que anunció su embarazo el pasado mes de septiembre.

A continuación, la asturiana ha sumado un gorro con pompón de Fetiche Suances para combatir el frío de estas fechas, así como unas botas de montaña, en pleno auge entre las prescriptoras de moda de las redes sociales, de la marca española de calzado Marlon. Un bolso de Dior en piel blanca remata el 'outfit' siguiendo la paleta cromática con acierto, poniendo de manifiesto además la capacidad de Paula para combinar piezas de diseñador con otras más asequibles.

Pero sin duda, la prenda estrella del look es su abrigo de Primark, un diseño que ha acaparado toda la atención de sus fans, según podemos leer en los comentarios. ¡Y no es para menos! Y es que aúna dos de las tendencias más importantes en abrigos de la temporada: el color neutro, en un suave beige claro, y el tejido de borreguito (en este caso sintético, como aclaran en la web del gigante 'low cost').

Pero lo mejor de este abrigo no es que esté disponible en varios colores (mira esta versión en marrón oscuro) o que quede de lujo con todo tipo de looks (si sienta así de bien con un chándal, ¡espera a verlo con un estilismo más sofisticado!), sino su precio, ya que cuesta 40 euros. ¿La mala noticia? Que, como ya sabrás, Primark no tiene tienda 'online', por lo que si quieres hacerte con él deberás planear una visita a uno de sus establecimientos físicos... y cruzar los dedos por que siga en tu talla. ¡Suerte!