20 looks que demuestran que 'Black is king' (y que Beyoncé es la reina)

El nuevo álbum visual de Beyoncé, 'Black is king' deja imágenes impresionantes y un mensaje.

Clara Hernández | Woman.es

Este viernes, 31 de julio, Beyoncé lanzaba su último álbum visual, un documento que desde primeras horas de la mañana dejaba sin palabras a los seguidores de la artista que podían acceder a Disney + , la plataforma elegida para divulgarlo. Bajo el título de 'Black is king', Beyoncé dejaba claro su mensaje reivindicativo en medio de un Estados Unidos convulso por los últimos sucesos de discriminación racial ocurridos en su país. Y lo hacía como ella sabe (y como nos enseñó en el vídeo 'Apes**t', o ya en los clips inmensos y llenos de detalles de 'Lemonade'): majestuosa, desafiante, homenajeando la riqueza de la cultura negra de siglos atrás y elevándola para mostrar toda su belleza. Y ahora con una doble inspiración: la del 'El rey león' (de hecho, la idea partió de su colaboración en la banda sonora de 'El rey león' y el disco 'The lion king: The gift').

Sin embargo, no hay nada que Beyoncé no puede aunar sin obtener algo sorprendente y de calidad, como ha demostrado en este disco que habla de los viajes de las familias negras a lo largo del tiempo y donde aparecen distintos cameos, desde su hija, Ivy Blue, a Naomi Campeblll, Lupita Nyong's o Kelly Rowland. O en el videoclip que ha grabado del tema 'Already' junto a Major Lazer.

Si su mensaje es contundente, no lo es menos su estética visual, llena de recursos, detalles, looks de infarto, planos rompedores y, adivinamos, un presupuesto astronómico.

Pero hablemos de looks, esos que han contribuido a que el álbum visual de Beyoncé sea uno de los más espectaculares del siglo. En ellos, a además de una clara inspiración africana y un viaje al pasado, hay exceso, elegancia, modernidad vibrante, turbantes joya, alta costura, tendencias urbanas y salvajismo animal (por lo de la inspiración de 'El rey León', que convierte algunas de las prendas en trajes serpiente o arácnidos).

