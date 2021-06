Disponible en cuatro colores y con diferente estampado floral, este vestido corto cruzado es todo lo que necesitamos para los días de verano.

A.M

El 3 de junio Lefties nos presentó su nueva colección, una selección de piezas que nos dejó bikinis a rayas, con estampado floral, bañadores negros, pantalones vaporosos con estampados veraniegos, vestidos de algodón en tonos pastel y camisas largas a modo de salidas de baño. Un catálogo que no solo llamó nuestra atención por bonito, sino también por estar compuesto de prendas super favorecedoras y baratas.

Como era de esperar todas caímos rendidas ante estas propuestas de la firma low cost, como su selección de vestidos cortos, coloridos y fresquitos que hemos encontrado. Se trata de un vestido que está disponible en cuatro colores, y con el que la marca de Inditex nos ha vuelto a sorprender.

Cada verano esperamos con ansias encontrar ese vestido que se convertirá en la estrella de nuestro armario. Ese que no te quieres quitar nunca. que lo llevas a la playa, a una cena, a un paseo con tus amigas, vamos que no te lo quitas ni en casa, porque es tan fresco, cómodo y bonito que te soluciona cualquier estilismo. Así que si aún no lo tienes fichado y estás en búsqueda de un modelo que cumpla con todas estas características y que además sea super barato, tienes que darte una vuelta por Lefties y descubrir lo que la marca ha preparado para ti.

- Queremos estrenar ya lo más veraniego de Lefties

- Rocío Osorno y el vestido blanco de Lefties con 'efecto tipazo'

- Por menos de 50 euros puedes tener el que será tu uniforme de primavera

Disponible en cuatro colores y con diferente estampado floral, este vestido corto cruzado y con cierre mediante lazada es todo lo que necesitamos para los días más calientes del año que están a punto de comenzar.

Lefties nos propone este diseño con tirantes finos regulables y confeccionado en tejido cómodo y fluido que le aporta movimiento a la falda, y que como ya hemos dicho está disponible en cuatro tonos distintos: en amarillo, verde, malva y azul. Se trata de cuatro colores que son tendencia de esta primavera, y que además son super fáciles de combinar.

El vestido tiene escote de pico en la parte delantera y recto en la trasera. Gracias a su diseño se puede mezclar con todo tipo de zapatos: desde sandalia de tacón alto, para presumir de pierna, hasta sandalias planas, alpargatas y claro, deportivas.

Otro puntazo a su favor es su precio por 9,99 euros, tienes la posibilidad de hacerte con este vestido, que además está disponible desde la talla XS a la XL.