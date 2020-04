La firma californiana, de bajo costo, se ha convertido en la favorita de las hermanas Kardashian-Jenner y de Jennifer López, y sabemos por qué

Hace ya semanas que Kylie Jenner nos daba pequeñas luces sobre sus marcas favoritas. Sabemos que tratándose de una empresaria multimillonaria, las prendas de lujo no hacen falta en su gigantesco armario, pero aunque no lo creas la menor del clan Kardashian Jenner tiene una marca low cost favorita.Y no, no estamos exagerando cuando le damos el título de favorita, pues en más de una ocasión Kylie se ha retratado con una prenda de Naked Wardrobe.

La marca de bajo costo debe estar saltando de alegría pues tener como vitrina de exposición a Kylie no tiene precio, y es que puede darse por agradecida con los 172 millones de ojos que seguramente han visto el top blanco básico que ha lucido la influencer en una reciente publicación, podríamos decir que se ha convertido en un top prácticamente icónico. Como ella otras famosas como Hailey Bieber, Cardi B y Lady Gaga también han caído rendidas ante la marca estadounidense.

La última prenda en volverse viral gracias a Jenner ha sido la Sweet T Crop Top, que cuesta 26 dólares (unos 23 euros). La mezcló con unos vaqueros de Alexander Wang y una bolsa noventera.

Naked Wardrobe también es una de las marcas favoritas de Jennifer Lopez, sobre todo es muy fan de los bodies y tops entallados que tiene a la venta la firma.

Esta empresa con sede en California es especialista en prendas ceñidas a la figura, moda que sabemos que vuelve locas a las hermanas Kardashian-Jenner. La misma Kylie, lució hace unas semanas un mono súper ceñido en color negro con una cremallera en el centro y el cuello de estilo mao.

Encontrar la blusa blanca ideal puede ser una verdadera batalla: quieres que sea cómoda, pero lo suficientemente elegante como para llevarla a una noche de fiesta. Y es que la versatilidad entra en juego cuando se trata de encontrar el top perfecto, y afortunadamente, la elección de Kylie con el top de Naked Wardrobe cumple con todos los requisitos, incluido el del precio.

Sus delicados detalles en el cuello agregan estilo y la diferencian del resto de tops, además es fácil para combina con casi cualquier cosa que tengas en tu armario.