También conocido como ‘Major Moon’, es uno de los estilistas mejor valorados del mundo

Noelia Murillo

Dicen que si no llamas la atención por tu aspecto físico, al menos, debes hacerlo por el look que llevas y eso incluye los zapatos. Son muchos los zapatos que mejoran, si se puede decir así, la ropa que has escogido, pero poco se habla de la necesidad de ir cómoda y sentirse guapa igualmente.

Puede que esa haya sido el motivo por el que el colorista Daniel Moon se ha unido a Reebok para lanzar unas zapatillas que aúnen estilo y confortabilidad. Además, estando en pleno verano, donde los colores florecen y escondemos un poco el negro que suele funcionar en otras épocas mas frías, no podemos negar que es la época perfecta para atreverse a llevar algo así.

Por si aún no conoces a este estilista, podemos contarte que se trata de uno de los más famosos de Estados Unidos, donde se encuentra su salón de belleza, HAIR Los Angeles. Especializado en la coloración y el cuidado capilar, su propuesta busca ofrecer una versión totalmente opuesta de los colores típicos que solemos lucir en nuestro pelo.

Celebridades como Charlize Theron o Emma Watson han confiado en su criterio para ofrecer una versión diferente de sus melenas y lo cierto es que pocas veces se ven colores como los suyos. ¿Qué te apetece lucir un pelo blanco con la raíz naranja y las puntas azules? Ponte en sus manos, que creará un estilo único con el que, desde luego, no se puede pasar desapercibida.

Ante una creación tan personal, Reebok no se ha podido resistir y ha contado con su versátil paleta de colores para dar la bienvenida al verano con una colección de sneakers que te van a encantar. Esta colaboración se ha materializado en dos nuevas versiones de dos modelos esenciales de la marca: las Reebok Classic Leather y Clue B Legacy.

Una de las premisas de la compañía de zapatillas se centra en fomentar valores como la libertad, la inclusividad, lo que coincide con la línea profesional del estilista. Para Moon, no existe sexo, género, edad, color de piel o país de procedencia para ofrecer una versión mejorada y divertida de nosotros mismos. Por ese motivo, ambas filosofías han congeniado tan bien que el resultado es pura magia.

Para dar nombre a esta colección, ha optado por retomar uno de los motes del artista, Major, que proviene de su época previa al estilismo, en la que sirvió en la marina. Esa rectitud y limitación respecto a lo no convencional le sirvió de inspiración para emprender su carrera como peluquero. Así lo recuerda el propio Moon: “Tras completar mi servicio, en un ambiente en el que el estilo del pelo estaba muy estandarizado, me prometí entregarme de lleno a la autoexpresión por completo”.

Este proyecto cuenta con dos modelos de los que es imposible no encapricharse, porque son totalmente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado, las Classic Leather Legacy Daniel Moon presenta colores suaves, entre rosas, lilas y azules. Además, según la página web de Reebok, la plantilla viene con una fotografía del diseñador. Su precio es de 99,95 euros.

Por otro lado, las Club C Legacy Daniel Moon, presentan un diseño homogéneo en verde fosforito que lo considera uno de los más universales y reconocidos. Además, incluye suela transparente para hacer un a los delantales de vinilo translúcidos que él mismo y otros profesionales de este sector utilizan durante su trabajo. Su precio es mayor, 109,95 euros. Puedes encontrar ambos modelos en la página de Reebok, ¡para hacerte con un par de ellas antes de que se agoten!