Tú también vas a llevar tus vestidos con sudadera cuando veas gracias a Paula Echevarría lo bien que queda

El look de entretiempo que todas esperábamos.

Woman.es

Cuando entramos en la fase del calendario favorita de las amantes de las chaquetas de entretiempo, resulta que Paula Echevarría nos ha roto los esquemas de repente, con una propuesta tan llamativa como apetecible de probar: ¡vestido con sudadera!

Aunque chaquetas que nos lleven desde el verano al otoño hay de sobra como para apenas repetir, quizá no encuentres de momento cuál te llena. Puede que estés un poco aburrido de llevarlas siempre igual y estés buscando cómo dar con la tecla para verte un poco diferente a lo habitual. Pues lo puedes conseguir sin complicarte mucho la vida: simplemente apostando por combinar dos prendas que todas tenemos en nuestro armario pero que seguramente nunca habías pensado que podrían funcionar como pareja de baile. La actriz asturiana acaba de demostrar que sí lo hacen.

Otro prejuicio que salta por los aires (afortunadamente) y nos deja un estilismo de altura.

"Al mal tiempo... ¡una sonrisa!", ha escrito la artista en la leyenda de la foto en la que luce orgullosa su original consejo de estilo, uno más en la lista de recursos 'made in Paula Echevarría'. No creas que el vestido es largo, sino que es de largo mini, y eso le da un toque jovial e incluso alegre a un look ideal para temperaturas frescas pero que animan todavía a llevar alguna reminiscencia del verano puesta.

Es un acierto extra de Paula haber escogido un tono pastel pero amable como el lila de la sudadera de Bershka con pronunciadas hombreras para acompañar el minivestido de estampado floral y falda de volantes de la firma Cool The Sack. La sudadera de la marca de Inditex no está a la venta en su catálogo online, aunque lo importante en este caso es la idea, fácilmente replicable con lo que tengas en el armario.

Unas deportivas blancas clásicas y un bolso de mano a juego y tienes un outfit de entretiempo genial gracias a la actriz.