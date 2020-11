Y atención a sus zapatillas multicolores.

Clara Hernández | Woman.es

Eva González ha vuelto a demostrarnos que la sencillez en cuestión de estilo es un 'must'. Poco después de brillar, junto a su familia, por las calles de Sevilla con un chaqueta oversize con flecos confeccionada en punto (el tejido más popular de los últimos meses) sobre top negro, la presentadora nos ha enamorado, esta vez desde Instagram, con otro de sus looks casual compuesto de básicos que no sería raro que ya tuvieras en tu armario (y si no, apunta).

La estrella de este outfit son unos vaqueros rotos, la tendencia que regresó por sorpresa esta primavera tras llenar armarios en 2010 y, posteriormente, en 2017; a la que Sofía Sánchez de Betak, Gigi Hadid, Nuria o Kim Kardashian se han ido sumando y la que promete acompañarnos en 2021.

En este caso, Eva ha escogido un modelo recto, tobillero, con una vuelta en el bajo y cintura alta (sí, el tipo de silueta que queda bien a todas o a casi todas), que hemos encontrado, muy parecidos, en tiendas como Zara, Bershka, Mango o Stradivarius.

Pero lo que más nos ha gustado es el toque minimal y elegante, incluso clásico, que ha sabido imprimir al conjunto. Para empezar, Eva ha optado por una versión de jeans rotos, pero solo moderadamente rotos (una abertura recta en la rodilla), descartando otras opciones más atrevidas. El resto de prendas lo componen esenciales: camisa masculina azul abierta sobre top blanco de escote ligeramente de pico, así como bolso en bandolera (sí, ya te hablamos de que son el accesorio más top del otoño, además de atemporales y cómodos).

Otro de los must del look son sus deportivas de colores, el complemento que más ha llamado la atención de sus seguidoras en Instagram, que no han dejado de preguntar quién las firmaba desde que la sevillana publicó su look. Pues bien, ¡las hemos encontrado! Son de la marca italiana Wushu, que dispone de una de las colecciones de otoño de 'trainers' más coloridas.

En concreto son las Tiantan en gris, rosa y azul cielo (aunque las hay con otras combinaciones y tonos), confeccionadas en ante y nylon, con el logo de la marca en blanco y, curiosamente, un cordón muy original (en realidad es doble). Su precio es de 125 euros.

