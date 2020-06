Con estampado toile de jouy en tonos azules y confeccionada en denim, esta americana no tiene nada que envidiarle a una de Alta costura.

Ya ha empezado la cuenta atrás, cada día falta menos para darle la bienvenida oficial al verano, pero Uterqüe ha sacado una chaqueta tan pero tan bonita que no queremos que pase la primavera. Realmente es esa típica americana que sabes que es necesaria para tener un fondo de armario completo, porque no solo tiene un corte favorecedor sino un estampado elegante y delicado, tanto que hay quienes aseguran que podría confundirse con alta costura.

Podrías creer que se trata de una americana básica una más del montón, pero en cuanto la veas vas a entender por qué la hemos colocado en el listado de las chaquetas más elegantes y perfectas que hayamos visto nunca. Y es que esta temporada Uterqüe ha creado una colección que está llena de color y detalles que hacen cada pieza única.

Esta chaqueta de nueva colección tiene estampado toile de jouy en tonos azules, un print clásico que contrasta con el denim del que está hecho, porque aunque no lo creas y no lo parezca esta es una chaqueta vaquera. De corte blazer, tiene un cinturón ancho en el mismo tejido, que puedes llevar o no, y se cierra con dos botones de efecto nácar.

Y es que a simple vista esta chaqueta parece una verdadera obra de arte portuguesa como las que vemos en Oporto. Además gracias a su versatilidad esta chaqueta va de maravilla con vaqueros o con un pantalón blanco. Cuesta 129 euros y está disponible en tres tallas, S, M y L. Y por si no fuera poco la firma de Inditex también ha sacado una falda a juego, también tejido denim. De corte pareo, como tiene que ser, y abertura lateral, con botones iguales que los de la chaqueta, esta pieza cuesta 99 euros y hay también tres tallas, de la S a la L.