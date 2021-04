Si tú también eres fan de las zapatillas con plataforma pero no sabes cómo combinarlas, fíjate en cómo lo hace Eva porque tiene el secreto definitivo para conseguir lookazo.

Woman.es

Las zapatillas que tienen la suerte de ostentar el título de las más versátiles son las Converse. Son muchos años formando parte de nuestro armario y han sabido adaptarse durante todo este tiempo a las diferentes circunstancias no solo porque encajan a la perfección con cualquier estilismo sino porque ellas mismas se han ido transformando hasta aparecer en versiones que nunca hubiéramos imaginado. Aun así, son las clásicas Chuck taylor All star las que continúan siendo todo un 'best seller' en su diseño tradicional y más recientemente las que presumen de plataforma.

Estas últimas son las preferidas de Paula Echevarría, las de Tamara Falcó y hasta de la princesa Leonor. En distintas ocasiones nos han mostrado todas ellas maneras diferentes de lucirlas con vestidos y pantalones cropped, pero no teníamos muy claro aún cual podía ser la mejor forma de exprimir las virtudes de estas sneakers cuando hablamos de vaqueros.

Suerte que Eva González ha dado con la fórmula más recomendable para hacerlo. Y es que, en uno de los muchos viajes en ave que la presentadora de 'La voz' tiene que hacer por trabajo, hemos aprovechado para analizar el cómodo estilismo que ha escogido para desplazarse de Sevilla a Madrid en el que es este calzado el absoluto protagonista.

Como ves, la apuesta de la andaluza es de lo más sencilla pero realmente efectiva. Una camiseta lisa en tono empolvado, una americana beige, unos jeans ajustados con cinturón y el bajo ligeramente acampanado han sido las piezas de las que ha compuesto su look. Lo único que ha hecho para ganar unos centímetros y, de paso, aportarle un toque desenfadado es ponerse sus zapatillas negras con plataforma.

Y para que el conjunto encajase como un puzzle no ha tenido nada más que cortar un poco sus pantalones para que la unión con el calzado de caña alta fuera acertado. Los pantalones con el bajo abierto son pura tendencia esta temporada. Eva lo sabe y por eso ha decidido animarse con las tijeras para un perfecto ajuste.

Todo un truco que estamos decididas a aplicar cuando queramos sacar el máximo partido no solo a este tipo de zapatillas sino también a botines, botas o incluso sandalias de cuña ahora que estamos a punto de recibirlas de nuevo con emoción en nuestro armario.