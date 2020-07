El traje de Paula Ordovás de H&M, o cómo ir sexy y elegante al mismo tiempo

La 'influencer' sabe cómo sacar partido a un traje clásico.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Cuando hablamos de 'fondo de armario' no solo pensamos en blusas lisas, pantalones básicos o vestidos 'salvalooks' (que también), sino que nos referimos a prendas versátiles que te solucionen todo tipo de compromisos y, por supuesto, para ello no puede faltar un buen traje, ¿o no?

Paula Ordovás es consciente de ello y, por eso, siempre nos regala desde 'lookazos' de lo más originales, hasta estilismos versátiles y sofisticados como el que nos ha mostrado recientemente en su perfil de Instagram con un traje precioso de H&M que la 'influencer', además de llevarlo con mucho estilo, lo luce con un toque muy, muy sexy.

- El de bolitas está bien, pero el bolso de bambú que tiene Paula Ordovás sigue elevando cualquier look (y está rebajado)

- El pintalabios con brillo de diamantes de Paula Ordovás que puedes conseguir exclusivamente online

Se trata de un traje en color beige compuesto por una americana y un pantalón a juego. Con este estilismo, Paula Ordovás nos confirma que los looks monocolor siempre triunfan, pues además de ser pura tendencia, son ideales para no romperse demasiado la cabeza cuando no sabes qué ponerte, y siempre puedes combinarlo con unos complementos en otra tonalidad para "romper" el look.

En este caso, Ordovás ha optado por unas sandalias de Bottega Veneta en negro y un bolso de Chanel del mismo color. Y el resultado, honestamente, es ideal.

Además, la 'influencer' ha sabido cómo aportar al estilismo un toque sexy muy sutil al no llevar nada debajo de la americana. Sin embargo, y como sabes que esto puede ser 'too much' para un look de calle, si a ti también te gusta tanto como a nosotras la mezcla entre lo sofisticado y lo sensual, puedes llevarlo con un top sujetador o tipo lencero.

La americana del traje que luce Ordovás es en mezcla de lino, por lo que resulta ideal para los meses de verano al ser uno de los tejido más fresquitos. Cuenta con solapas en el cuello y unas tiras para anudar por la parte delantera (un detalle muy original, por cierto). Por supuesto, otra de las características que nos ha enamorado de la prenda son las hombreras, ya que consiguen definir la silueta y tiene un resultado muy favorecedor.

El precio de la americana es de 129 euros y solo está disponible en la web de H&M y, ojo, está prácticamente agotada, por lo que si te gusta te recomendamos que te des mucha prisa.

Respecto al pantalón del traje, no tenemos tan buenas noticias, pues está totalmente sin existencias pero siempre existe la posibilidad de hacerse con un pantalón de pinza en el mismo tono (que es un básico) para conseguir el 'total look' monocolor.