El traje de chaqueta con top de Nuria Roca que amarás incluso si no te gusta enseñar barriga

Nuria Roca arrasa en 'El Hormiguero', no solo por ser una de las colaboradores más divertidas, sino porque cada uno de los estilismos que la presentadora luce en el programa de televisión triunfa.

Tras conquistarnos con los 'stiletto' en color rosa flúor de Yves Saint Laurent y mostrarnos la blusa más favorecedora del verano, Nuria Roca ha querido despedir la temporada de 'El Hormiguero' con un "lookazo" de diez, y es que la ocasión no se merecía menos.

El estilismo escogido por la presentadora ha sido un traje de chaqueta estampado, que ha combinado con un top negro de DIM. De esta manera, nos desvela la fórmula perfecta para las que no nos gusta enseñar la barriguita al completo.

Se trata de un 'total look' de tejido fluido (muy fresquito y perfecto para los meses más calurosos del año) con estampado geométrico. El estilismo, formado por una chaqueta larga con cuello 'smoking' (con un precio 105 euros) y un pantalón de pierna ancha y tiro alto (85 euros), pertenece a la firma Anonyme Designers.

Y aunque el traje no puede ser más favorecedor, tenemos que admitir que el toque que le ha dado Nuria Roca ha elevado el estilismo a la máxima potencia. Para ello, la presentadora lo ha llevado con un top 'cropped', gracias al que ha conseguido darle un efecto muy sexy pero sin enseñar demasiado. ¿Su truco? Optar por un pantalón de tiro alto que, al conjuntarlo con el top, solo queda al descubierto la parte superior del abdomen, mientras que el resto de tripa queda totalmente oculta.

El traje, formado por dos piezas, es muy versátil, pues puedes lucirlo de día y de noche, ¡todo dependerá de cómo lo lleves! En este caso, la presentadora optó darle un toque informal a su look conjuntándolo con unas 'sneakers' en color blanco de Sandro Paris, una opción ideal si estás buscando un traje para el día a día y lucir un look "a la par". También puedes combinarlo con unas sandalias pala o de tacón para un look de noche. ¿No es ideal?