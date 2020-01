La semana de la alta costura en París avanza y deja a su paso cientos de 'looks' a las entradas de los desfiles que marcarán las tendencias del 2020.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Los mejores 'looks' del 2020 los encontrarás en las puertas de los desfiles, donde los fotógrafos capturan las tendencias que llevan los invitados. Analizamos el 'street style' para inspirarnos en la nueva década.

-Chanel - París - Alta costura - Primavera-Verano 2020

-Giambattista Valli - París - Alta costura - Primavera-Verano 2020

Si queremos saber qué se va a llevar en 2020 no solo tenemos que mirar al pasado, también tenemos que salir a la calle (o entrar a Instagram en su defecto).

Instagram es una ventana al mundo, nos muestra mucho más allá de lo que podemos ver en nuestra ciudad o país. Por eso no debemos pasar por alto los patrones de conducta en los 'looks', sobre todo si es la semana de la moda en la ciudad de la moda.

-Botas XXL. Ya las vimos con el nombre 'over the knee' y ahora vuelven en su versión clásica con tacón cuadrado pero (ojo) también en una versión militar, con plataformas y cordones. Notaremos que se tiñen en colores fuertes y neones dejando atrás (aunque sin descartar) el negro y marrón.

-Los trajes. Nunca se fueron del todo, aunque en los últimos meses no hemos parado de ver trajes tanto en las tiendas como en las calles. Con líneas sencillas y rectas, se ven desde colores llamativos al clásico camel.

-Las plumas. No solo las hemos visto sobre las pasarelas adornando zapatos y cuellos. La tendencia viene pisando tan fuerte que ha conseguido trasladarse a la calle. Marta Lozano ha sucumbido y lleva un cuello de plumas blancas para el desfile de Ralph and Russo.

-Clave militar. Una de las más vistas (y se apuesta por todo o nada). Los 'total looks' militares en vestidos, chaquetas y pantalón, camiseta y falda... Todas las combinaciones son posibles pero siempre con estampado o color camuflaje.

-Monocolor. Una tendencia que parece no desaparecer nunca (y nos encanta). El camel, negro y blanco protagonizan siempre los 'looks' monocolor, pero ahora los tonos neones toman presencia. Combinar distintos acabados y tejidos con la misma gama de color te aporta uniformidad. Si mezclar colores no es lo tuyo esta opción es muy elegante y fácil.

De la mano de Instagram os enseñamos las cinco tendencias que más se han visto en las calles de París durante la semana de la alta costura. No podemos evitar inspirarnos en el 'street style', una magia que nos proporciona los diseños de la pasarela a la calle.