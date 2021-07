Tamara Falcó y el vestido ecológico que querrás llevar todo el verano

Tamara Falcó luce un precioso vestido largo de flores que es perfecto para cualquier ocasión.

Cuando aparece el buen tiempo no te puedes resistir a llevar vestidos. Es algo normal, ya le hemos dado oficialmente la bienvenida al verano y eso significa que casi todas las famosas, 'influencers' o prescriptoras de moda se han sumado ya a la tendencia de llevar vestidos. Ya sean vestidos blancos como el que nos conquistó hace unas semanas Amelia Bono, --quien acaba de anunciar que se separa de Manuel Martos y ponen fin a un amor de trece años-- o con estampado floral (y mega ‘chic’) que lució Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler ha mostrado en su cuenta de Instagram un modelo con el que nos ha conquistado. Se trata de un look de la firma francesa IKKS. En concreto hablamos de un precioso vestido largo de esos que son perfectos para cualquier ocasión. El vestido confeccionado con viscosa ECOVERO, una fibra ecológica de bosques FSC o PEFC, que forma parte de la colección cápsula "Love of the Ocean" compuesta por 39 piezas para mujer, hombre y niño diseñadas con materiales naturales o responsables.

El diseño de cuello redondo, tirantes y cinturón en el mismo tejido se ciñe perfecto a la figura de Tamara Falcó. Gracias a su simpleza y fluidez este modelo se adapta fácilmente a eventos de mañana como de noche. El precio del vestido de tirantes y espalda descubierta con estampado de flores es de 195 euros.

La socialité a combinado este diseño con unas sandalias de tacón grueso en color crudo, que estiliza mucho su figura y le da un aire elegante y chic.

Para rematar el look, Tamara ha presumido de lo que hemos llamado un bolso todoterreno, el modelo 1440 de la misma marca y que está a la venta por 275 euros.

Con este look, Falcó nos confirma que los conjuntos de invitada también se pueden llevar en el día a día. La clave está en los accesorios que escojamos. En este caso ella ha conseguido convertirlo en un look urbano, combinándolo con bolso maxi de cuero de cordero acolchado con tacto aterciopelado, múltiples bolsillos, y doble asa.

Con este último look, Tamara nos confirma por qué se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda y es que no solo tiene una elegancia innata, sino que sabe perfectamente cómo combinar cada prenda para lucir ideal.