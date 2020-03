Tamara Falcó no solo tiene los pantalones vaqueros anchos de Pepe Jeans hipercómodos para trabajar desde casa, también el jersey de Maje y los calcetines más guays de la cuarentena

Se queda en casa, pero no pierde el estilo.

Woman.es

Tamara Falcó es otra de las celebrities que se está pasando de vez en cuando por las redes sociales para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a sus seguidores en esta complicada situación de emergencia en la que nos encontramos, pero a diferencia de muchas personas a las que nos cuesta quitarnos los joggers cada día un poquito más que el anterior, ella no pierdo el estilo ni para estar tirada en el sofá.

La ganadora del último MasterChef nos ha dejado un look confortable en el que no terminamos de decidirnos por qué prenda de las tres que ha mostrado nos gusta más. Quizá tú puedas ayudarnos a decidir entre el jersey de Maje negro con una cara de perro estampada, los vaqueros anchos de Pepe Jeans o los calcetines paneros de Jimmy Lion. Por si te pasa como a nosotras, te dejamos a continuación la descripción de las tres prendas.

El jersey, jacquard y en color negro, está disponible en la tienda oficial de la firma francesa a un precio muy rebajado, del 40%. De 275 euros a 165 euros.

Es completamente liso a excepción de la cabeza animal que lleva estampado en su parte frontal y nos ha parecido una opción genial para ir cómoda estos días en la tranquilidad de nuestro hogar, pero también es una de esas prendas que poder recuperar con fuerza en las calles cuando todo esto acabe.

Los vaqueros, por su parte, de corte holgado y en color azul lavado clásico, están firmados por Pepe Jeans. La foto que ha compartido Tamara Falcó no es la mejor para apreciar qué modelo es de todos los que cumplen estas características dentro de los que hay en el catálogo de la e-shop de la marca británica, pero nos atreveríamos a apostar por este modelo hipercómodo ligeramente acampanado.

Y por último, los calcetines, para los que ha apostado por una de las marcas de referencia de todas las personas adictas a estos complementos estampados y alegres, Jimmy Lion. Nos gusta especialmente el modelo de caña media que lleva la empresaria porque en tiempos en los que no debemos bajar a diario ni siquiera a por pan a la calle, los amantes de este acompañamiento de las comidad es una de las cosas que más estamos echando de menos estos días de aislamiento en casa. En la tienda digital de la empresa 'made in Spain' -aunque fuera concebida en Nueva York sus dos creadores son españoles- los tienes disponibles por 10 euros.

En definitiva, un look informal perfecto para no vencer la pereza y no perder las buenas costumbres en casa, escapando de las peligrosas garras de la ropa de estar por casa.