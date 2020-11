Dice Tamara Falcó que las medias plumetti son la mejor opción para los looks de noche de invierno

Elegantes, sensuales y calentitas, ¿hay algo mejor?

Las medias o, mejor dicho, los panties, tienen algo muy curioso y es que generan tanta aceptación como rechazo. Hay quienes confiesan son incapaces de renunciar a ellas hasta bien entrada la primavera -e incluso las llevan a modo de protección contra el frío bajo los pantalones- y quienes dicen serían incapaces de ponérselas.

A las que pertenecen al primer grupo no hace falta que le hablemos de las bondades de las que propone Tamara Falcó en su último look porque ya están más que convencidas pero, si eres de las que muestra su rechazo total por este accesorio, danos al menos la oportunidad de demostrarte que hay maneras que sí van a gustarte.

Por ejemplo la que la hija de Isabel Preysler acaba de lucir por las calles de Madrid para hacer frente a las bajas temperaturas bajo un vestido midi de terciopelo y con unos clásicos zapatos de tacón.

Para disfrutar de una cita romántica con su novio, Íñigo Onieva, la diseñadora ha optado por abrigarse bien con unos panties de plumetti en negro que son pura elegancia para los estilismos de noche. Y no solo eso, lo bueno que tienen estas medias fantasía es que resultan moldeadoras y, por consiguiente, sientan de maravilla.

Solo el hecho de ajustarse tan bien a la cintura y a ambas piernas ya es garantía de que no vas a equivocarte con ellas, pero si además elevan con tanta sofisticación un look gracias a un estampado tan sencillo como son los lunares, créenos cuando te decimos que no deberías tener ni que pensártelo.