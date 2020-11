El combo ganador del otoño es este de Tamara Falcó que tiene los básicos como protagonistas

No se necesita nada más para triunfar.

Woman.es

Tamara Falcó ha celebrado su 39 cumpleaños con un sorprendente look. Y no decimos que nos sorprenda porque esté mal -nada de lo que ella tiene en su armario chirría-, sino porque ha escogido básicos y comodidad por encima de prendas muy llamativas o incluso festivas, como a priori podría pedir un día que no es uno más.

La empresaria, que la noche anterior a su cumple había aparecido en 'El Hormiguero' con una chaqueta de terciopelo con la que luego también sopló las velas, como se puede ver en la última imagen compartida por ella misma en Instagram, amaneció con ganas de no complicarse mucho la vida, y hasta para eso tiene buen gusto.

Con una combinación infalible formada por un pantalón gris de pinzas, un jersey fino en color blanco, una gabardina clásica y unas deportivas blancas, en este caso un diseño de la firma de la estrella, Golden Goose, similar al que otras muchas celebrities tienen en su armario, ha resuelto un outfit de lo más confortable y efectivo en cuanto al resultado final del mismo.

Hay veces que no hace falta mucho más para lucir bien, y cuando las buenas ideas no afloran por la mañana, los básicos siempre son el comodín que te hace ganar la partida. Y en otoño, sobre todo el trench, del que todavía muchos se ríen en España porque dicen de ellos que "son para ir por Londres", es el mejor recurso de estilo que existe.

Las mujeres más estilosas, como Tamara Falcó, lo saben, y por eso hacen lo tienen a mano en cuanto llega el fresco y hasta bien entrado el invierno, porque en nuestro país siempre hay semanas en las que el clima da una tregua en las que la gabardina es más que suficiente como primera capa.