Sofia Vergara tiene una versión de pantalones vaqueros rotos ideales para llevar con una camisa blanca de algodón

Primer día de trabajo en el set de America's Got Talent y este es el uniforme que ha elegido la actriz colombiana.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Los mejores pantalones vaqueros rotos que hemos visto para combinar con una camisa blanca de algodón y un abrigo camel los tiene Sofía Vergara.

Es el primer día de colegio para Sofía Vergara. La actriz de Modern Family se reinventa, después del fin de la serie de 10 temporadas, como jueza del nuevo America's Got Talent. Esta mañana ha llegado al set en Pasadena, California, con un look que no ha dejado indiferente y que, a pesar de estar formado por los básicos de los básicos, es tan versátil que merece mención especial para inspirarnos y sacar el máximo partido a nuestro fondo de armario.

Sofía se caracteriza por seguir su estilo fiel, marcar sus curvas y elegir siempre el corte sirena para las alfombras rojas. Pero parece que ahora se ha dejado llevar por la tendencia del momento: los pantalones vaqueros rotos. Ya hemos hablado de estos vaqueros en más ocasiones debido a los looks que Gigi Hadid o Sofia Sánchez de Betak nos han mostrado, y ahora se une a ellos Sofía Vergara.

Con un tono en vaquero lavado es el pantalón perfecto para aportar ese toque de juventud y desenfado al look que con una camiseta o camisa blanca de algodón forma el combo clásico y siempre ideal de vaquero + blanco. El abrigo camel superpuesto en los hombros es la pieza sofisticada del conjunto y nos encanta cómo combina con el blanco. Lo que más nos gusta (y merece un aplauso) es que ha adaptado la tendencia a su propio estilo añadiendo unos tacones de infarto en estampado de serpiente 'muy a lo Sofía Vergara'.

Si te ha encantado el resultado de esta fórmula siempre acertada te hemos encontrado los clones en Zara.

Los pantalones con rotos del momento. Zara, 25,95 euros.

La camiseta blanca básica que te sirve para todo. Zara, 12,95 euros.

El abrigo camel que promete convertir tus looks. Zara, 69,95 euros.