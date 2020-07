Los shorts blancos de Paula Echevarría son los que más estilizan y podrás llevarlos en cualquier ocasión

Son realmente elegantes.

Ya extrañábamos el look de Paula Echevarría de cada fin de semana, y aunque sea a última hora ya lo tenemos aquí, aunque en esta ocasión no es un look de sábado noche como los que suele compartir prácticamente cada semana para alegría de sus followers.

El outfit que lleva en su última publicación en Instagram bien podría servir también para un plan nocturno de verano, pero es distinto a lo que nos tiene acostumbrados porque ha optado por unos shorts de tiro alto muy elegantes, perfectos para estilizar la figura, aunque eso a ella no le hace falta.

Los pantalones cortos son en realidad un diseño vaquero, con sus costuras clásicas en la parte frontal y bolsillos laterales, pero no lo parecen gracias al resto de sus atributos, tanto el mencionado corte de talle alto como el color, un blanco que contrasta con la piel morena de la asturiana y que combina de maravilla prácticamente con todas las prendas coloridas que se suelen llevar en verano. Es el caso, sin ir más lejos, del top multicolor, estilo tie dye, que la actriz ha escogido para acompañar a los shorts.

El pantalón, por cierto, está disponible en la tienda online de Bershka, dentro del catálogo de su nueva colección. No te despistes si lo buscas por culpa del cinturón, ya que Paula ha prescindido del que trae la prenda firmada por la marca de Inditex y ha optado en su lugar por añadirle uno de la tienda Cool the Sack en color marrón.

El precio de las bermudas que tienen unas pinzas para que siente aún mejor cuando lo llevas puesto es de 22,99 euros.

Un acierto son también los complementos, tanto el elegante cinturón marrón como las sandalias de pala trenzadas de Stradivarius también en color marrón, otro par de la sobresaliente colecciones de sandalias que tiene en su zapatero la protagonista de 'Velvet'. La guinda a otro gran look veraniego de la artista es el bolso de Chloé en los mismos tonos que el resto de complementos.