Así llevarás los pantalones vaqueros con zapatillas New Balance según Sarah Jessica Parker

En cuanto te animes a dar el primer paso, no habrá marcha atrás.

María Aguirre | Woman.es

Sudadera, pantalones vaqueros y zapatillas. Este trío de básicos que todas nosotras tenemos en el armario y que, reconozcamos, es nuestro recurso fácil cuando buscamos algo rápido y cómodo que ponernos, parece no tener demasiado recorrido pero eso no es del todo cierto. Hay tantas versiones de estas prendas en las tiendas y, sobre todo, tantas maneras de interpretarlas que podríamos llevar siempre lo mismo y que, en cambio, no pareciera en absoluto que lo estamos haciendo.

Como siempre, la clave para que algo tan sencillo resulte original es prestar atención a los pequeños detalles, esos mismos en los que siempre Sarah Jessica Parker pone el foco cada vez que escoge sus looks. De ahí que nos haya llamado tanto la atención la elección de la actriz en las últimas horas cuando en realidad no es más que una combinación que podíamos haber lucido cualquiera de nosotras hoy mismo.

Pero es que su apuesta ha sido simple y arriesgada al mismo tiempo. Es más, quizá así de primeras no te veas demasiado en esta fórmula pero, si la eterna Carrie Bradshaw se ha atrevido con ella y ha obtenido tan buen resultado, ¿por qué no íbamos nosotras a darle una oportunidad?

Analicemos al detalle su estilismo porque es además toda una declaración de intenciones. La sudadera, ancha, de color negro y con un mensaje claro -en su caso, con tintes políticos ya que en él se muestra su apoyo a Joe Bidden y Kamala Harris como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos respectivamente- la cual ha llevado por fuera para acompañar sus vaqueros.

Los pantalones, por cierto, son en azul lavado y llevan los bajos doblados por fuera como marca la tendencia. La única diferencia con las reglas que han marcado las fashionistas a este respecto es que no son jeans de corte recto y talle alto que se llevan con botines de tacón o botas tipo track, sino que la intérprete se ha decantado por un modelo ligeramente ajustado que ha combinado con unas zapatillas clásicas de New Balance en el mismo tono de la sudadera.

Y todo ello con una última particularidad que es la que verdaderamente ha marcado la diferencia que es el modo en el que ha lucido los calcetines. Bien estirados y por fuera del pantalón, Sarah Jessica ha querido dejar su impronta en estos accesorios de estilo deportivo en color blanco -los cuales, por cierto, también dejaban claro su voto en las elecciones presidenciales norteamericanas- que este otoño han cobrado más relevancia que nunca.