Dice Sarah Jessica Parker que un pantalón de chándal también puede quedar bien con botas de tacón

A veces la innovación puede tener muy buen resultado.

María Aguirre | Woman.es

Por increíble que parezca, Sarah Jessica Parker se ha convertido en fuente de inspiración a la hora de llevar chándal. Sí, no creas que nos hemos vuelto locas, nos referimos a la misma que se metió durante años en la piel de la icónica Carrie Bradshaw y que volverá a hacerlo en 'Just like that', la esperada continuación de 'Sexo en Nueva York' que verá la luz muy pronto en HBO Max.

No sabemos con qué looks nos sorprenderá el personaje que ha sido durante años referente de estilo en esta nueva etapa pero de lo que sí estamos seguras es de que seguirá causando sensación con ellos como lo hace la actriz con los suyos.

Y es que, como decíamos, la intérprete ha demostrado que a innovación pocas le ganan y que siempre podemos aprender valiosas lecciones de moda con sus apariciones públicas. La última, que los pantalones tipo joggers también pueden llevarse con éxito con unas botas de tacón. Tan chocante como cierto.

Ella, una de las pioneras en animarnos a llevar los calcetines por fuera de los pantalones, ha ido ahora un paso más allá al atreverse a combinar una prenda puramente deportiva con con complementos de lo más sofisticados.

Este mix ya lo probó hace unos meses con el mismo calzado, unas botas de ante negras de efecto arrugado y repletas de tachuelas brillantes, y un pantalón gris al que acompañó de una chaqueta de fiesta. El resultado debió gustarle tanto que ha recuperado aquella fórmula aunque, esta vez, la ha mejorado al minimalizarla ligeramente. Lo ha conseguido al apostar por un chándal de algodón en azul marino y añadirle un bonito jersey de escote de pico en un azul claro de corte amplio sobre una camiseta térmica de manga larga para resguardarse del frío.

El punto deluxe en este caso lo ha centrado en los pendientes, unos en cascada de piedras de colores que llenaban de brillo su rostro despejado gracias a una pulida trenza pero cubierto por una mascarilla negra.