Sarah Jessica Parker ha combinado un vestido de flores con unos zapatos de tacón joya y el look es una auténtica fantasía

Digno de la mejor Carrie Bradshaw.

Con la Gran Manzana extraordinariamente vacía de turistas en unos días del año en los que debería lucir otra estampa en condiciones normales mientras la mayoría de las celebrities que habitan en ella están disfrutando de sus vacaciones -véase Emily Ratajkowski y sus lookazos de verano en Los Hamptons-, Sarah Jessica Parker es la excepción que confirma la regla.

La actriz y empresaria está más centrada que nunca en su firma de zapatos, SJP, a cuya flagship store en Manhattan acude casi a diario últimamente para supervisar que todo sigue su curso correctamente.

La hemos visto acercarse con looks muy relajados, ya sea con jeans o con pantalones tipo joggers, pero por fin ha sacado la Carrie Bradshaw que lleva dentro y que tanto nos enamora a las fanáticas de los estilismos de fantasía. Lo ha hecho al combinar un vestido de flores largo con unos zapatos 'made in Sarah Jessica', y el resultado es de sacar un pleno de dieces si un jurado tuviera el honor de valorarlo.

Escondida, no queda otra por la pandemia de la COVID-19, tras una mascarilla de tela, la neoyorkina puede pasar desapercibida para aquellos que no la sigan mucho, pero para todas las que conocemos al detalle el estilo único de Sarah Jessica no se nos escapa que es ella quien está detrás de semejante outfit. Ya puede ponerse tres o cuatro mascarillas y hasta recogerse su larga melena ondulada, cosa que no ha hecho en esta ocasión, que ante semejantes prendas, preciosas por separado y todavía más bonitas juntas, no dudaríamos en afirmar qué celebrity las viste.

El vestido, en color blanco, es una pieza muy elegante tanto por sus líneas sueltas y relajadas como por el estampado vegetal que lo decora en toda su superficie. Un print que además es muy vistoso gracias a incluir en él una paleta muy amplia de colores vivos, desde el rosa al azul pasando por el verde, el rojo, el amarillo e incluso el naranja.

Y no puede haber encontrado mejor combinación la productora que unos zapatos de tacón cuadrado y punta redonda rematados por un precioso detalle tipo joya tamaño XL en la tira horizontal que cruza el empeine. Son el modelo Celine, ya los lució ella misma pero en color verde esmeralda a finales del mes pasado -ya no están disponibles en este color-, y forman parte del catálogo actual de su firma, disponible online.

Te deja tan ensimismada lo bien que funcionan los zapatos con el vestido que casi pasa desapercibido el bolso, un diseño negro de bandolera con una correa gruesa verde lima que ya ha llevado en looks recientes y que tiene toda la pinta de ser una opción muy cómoda para un día de trabajo fuera de casa.